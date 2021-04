Het is en-en: gelijkheid voor man en vrouw aan de top én op de werkvloer

Glazen plafond, topvrouwen, een quotum: het zwaartepunt van de discussie over de emancipatie van de werkende vrouw lijkt de laatste jaren in de bestuurskamer te liggen.

In die bestuurskamers zijn mannen en vrouwen nog altijd niet gelijk vertegenwoordigd. Uit onderzoek van NRC in corporate Nederland, onder 222 van de grootste bedrijven, blijken er maar weinig vrouwelijke bestuurders te werken. Bij de commissarissen, de toezichthouders op de onderneming, zijn in verhouding al meer vrouwen. Maar ook in hun raden zijn mannen en vrouwen nog lang niet evenredig vertegenwoordigd.

Binnenkort debatteert de Eerste Kamer over het vrouwenquotum. De Sociaal-Economische Raad (SER) deed er eerder een aanbeveling voor, die een meerderheid kreeg in de Tweede Kamer. Onder dat quotum moeten bedrijven die aan de beurs genoteerd zijn er in de toekomst voor zorgen dat minstens een derde van hun commissarissen vrouw (of man) is.

Deze beursgenoteerde bedrijven staan onder toezicht van een paar honderd commissarissen. Een vrij kleine groep mensen, dus. Dat roept de vraag op: voor wiens emancipatie gaat het vrouwenquotum eigenlijk zorgen? En is al die aandacht voor de bestuurskamers wel terecht?

De Socialistische Partij vond najaar 2019 van niet. Toen debatteerde de Tweede Kamer over het voorstel voor een vrouwenquotum. De SP wilde alleen vóór stemmen, en het quotum zo een meerderheid bezorgen, als er meer oog zou zijn voor vrouwen op de rest van de arbeidsmarkt. „Het is goed dat er werk wordt gemaakt van meer vrouwen op hoge posities”, verklaarde fractievoorzitter Lilian Marijnissen destijds. „Maar minstens zo belangrijk is het vergroten van de kansengelijkheid voor al die vrouwen op de werkvloer: het winkelpersoneel, de schoonmaaksters en onze zorgverleners.”

Het resulteerde in een extra motie van de SP, waarin de partij het kabinet opriep werk te maken van gelijke kansen voor álle werkende vrouwen. De socialisten hoopten dat het onder meer zou leiden tot het dichten van de loonkloof, een betere ouderschapsverlofregeling en betere kinderopvang.

Alle lagen

Die motie was misschien deels een slimme publiciteitsstunt, maar tegelijkertijd echode de partij daarmee een standpunt uit het vlak daarvoor uitgebrachte SER-advies: zonder een waaier aan maatregelen voor álle vrouwen op de arbeidsmarkt is een betere balans in de top van het bedrijfsleven überhaupt een onrealistische wens.

De SER schreef op verzoek van het kabinet een rapport met aanbevelingen om de variëteit aan de top van het bedrijfsleven te vergroten: niet alleen ‘genderdiversiteit’, maar ook culturele diversiteit. Het leest ondanks de titel Diversiteit in de Top als een pleidooi voor brede diversiteit in álle lagen van het bedrijfsleven.

De meest concrete aanbeveling erin mag dan invoering van een vrouwenquotum zijn, de raad schrijft ook: „Deze discussie [over het vrouwenquotum] is volgens de SER echt te smal, je lost het brede maatschappelijke vraagstuk van diversiteit en inclusiviteit niet op met één maatregel.”

Het college van werkgevers, werknemers en onafhankelijke experts doet daarom veel andere aanbevelingen om gelijke kansen voor werkende vrouwen te creëren – en zo de doorstroom naar de top te bevorderen. Betere kinderopvang is er één van, net als ruimere verloven voor ouders.

Deeltijdwerk

Ook komt deeltijdwerk ter sprake, dat andere zwaartepunt in de discussie over de werkende vrouw. In Nederland werkt bijna driekwart van de vrouwen in deeltijd, tegenover ongeveer 20 procent van de mannen. Voor veel top- en managementfuncties is voltijds werken de minimumnorm.

Columnist Sander Schimmelpenninck, die zich vaker zeer uitgesproken mengt in het debat over werkende vrouwen, vroeg zich daarom op Twitter eens af: „Hoe kun je in hemelsnaam een afdwingbaar vrouwenquotum van 30% voor topfuncties willen als 2/3e van de NL vrouwen al bij start werkende leven zelf KIEST voor parttime werk?”

Anderen betwisten of dat echt een volledig vrije keus is. Zoals Emma Lok, die directeur strategie en communicatie van Women Inc. is. Deze organisatie zet zich via campagnes en lobby in voor gelijke kansen voor vrouwen. „Veel vrouwen willen wel meer werken, maar kunnen daar niet altijd voor kiezen”, zegt ze. „Onze samenleving is ingericht op het anderhalfverdienersmodel.” Dat is het model waarin de ene partner (vaak de man) voltijds werkt, en de ander (vaak de vrouw) een deeltijdbaan combineert met huishouden en eventuele zorg voor kinderen.

Lok wijst op de zogenoemde ‘deeltijdklem’ waarin veel vrouwen zitten. Die term gebruiken meer mensen in dit debat. Deeltijdwerk helpt vrouwen om werken te combineren met zorg voor kinderen (of anderen), een taak die in Nederland vaak als vanzelfsprekend voor vrouwen wordt gezien. Ook dure kinderopvang en beperkte ouderschapsverloven duwen vrouwen naar deeltijd. En dat werken in deeltijd houdt vervolgens de traditionele rolpatronen tussen vrouwen en mannen in stand. Ziedaar: de klem.

Lok: „Dat er weinig topvrouwen zijn, is de uitkomst van een maatschappij waarin de kansen veelal niet gelijk zijn.”

Toch is de aandacht voor topvrouwen volgens haar niet onterecht. „Het is en-en. Om gelijkheid te bevorderen, moet je op veel maatregelen tegelijk inzetten.”

Het belang van topvrouwen reikt bovendien verder dan alleen de topvrouwen zelf, vindt Lok. Kijk maar naar de praktijk, zegt ze: topvrouwen kunnen andere onderwerpen agenderen dan topmannen, misschien wel een ruimer verlofsysteem. Ook zijn ze een rolmodel voor andere vrouwen. „Het gaat erom dat er een vrouw is die een bedrijf leidt. Of, in het geval van Sigrid Kaag, dat er een vrouw is die premier kan worden. Dat is heel belangrijk.”