‘Grens tussen China en Noord-Korea binnenkort weer open voor handel’

De grens tussen China en Noord-Korea zal binnenkort weer opengaan voor goederenvervoer over het spoor. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. De grens tussen de twee landen is al vijftien maanden gesloten, sinds de uitbraak van het coronavirus.

De brug die de Chinese stad Dandong met het Noord-Koreaanse Sinuiju verbindt, zal rond 1 mei deels opengaan voor vrachttreinen, zegt het hoofd van een transportbedrijf tegen Reuters. Het is nog niet bekend of en wanneer inwoners de grens mogen oversteken.

De Chinese overheid weigerde tegen Reuters te bevestigen dat de grens weer opengaat, maar volgens het persbureau zijn er in ieder geval diverse voorbereidingen zichtbaar. Zo heeft de Chinese douane langs het treinspoor cabines gebouwd met het label „epidemiologisch onderzoeksgebied”. Aan de kant van Noord-Korea zijn desinfecterende faciliteiten opgezet.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un waarschuwde zijn burgers begin deze maand voor een „zware crisis”. Door de gesloten landsgrenzen zijn er ernstige voedseltekorten. Ook lijdt het land nog altijd onder de internationale sancties die zijn ingesteld vanwege de kernwapen- en raketprogramma’s.

Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al langer voor problemen in het land. Hun werk wordt ook bemoeilijkt door de coronasituatie. Daardoor is er nog minder zicht op de ernst van de humanitaire situatie. Voor de pandemie was 45 procent van de Noord-Koreaanse bevolking volgens cijfers van de Verenigde Naties al ondervoed.

