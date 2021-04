Goede cognac mag wat kosten

Eerste geur: viooltjes en een vleug citrus. Dan zwelt de marsepein aan. In de mond prikt er een kruidnagelvleug doorheen, toegedekt met nougat en vanille. In de afdronk piepen de bloemen en citrus er weer doorheen. Samen echoën ze nog minuten na. „Dát is het kenmerk van goede cognac”, zegt Reinier Koops. „De combinatie tussen bloemen, fruit- en houttonen. De ontwikkeling in geur en smaak. En goede cognac heeft lengte. Hoe ouder, hoe beter, hoe langer, hoe intenser, hoe complexer….”

Koops schreef in 2008 het boek Cognac, kiezen op smaak. Daarvoor reisde hij de hele Cognacstreek door en woonde en werkte twee maanden bij een cognacboer. Tegenwoordig leidt de oud-FD-journalist een teruggetrokken leven op een boerderij in de Achterhoek. Maar voor de cognac wil hij nog wel een keer in de publiciteit treden. De cognac kan het gebruiken, want behalve in de Amerikaanse gangsterrapcultuur heeft het nog altijd het stoffige imago van besnorde mannen die een sigaar roken in de biljartkamer. De echte reden dat cognac weinig populair is, denkt Koops, is dat onze eerste kennismaking vaak in de kroeg is, waar we goedkope cognac drinken uit een verkeerd glas (zie inzet).

Het goede glas

Hoe we aan dat ‘klassieke’ bolle, tapstoe-lopende cognacglas op een pootje komen, is hem een raadsel. In de Cognac zelf heeft Koops nooit zo’n glas gezien. Het doet de drank weinig goeds. Door de bolle buik vormt zich een relatief groot oppervlak waarmee de drank in aanraking komt met zuurstof. Daardoor vervliegt er veel alcohol die zich door dat smalle openingetje moet wurmen. Dat geeft een klap op de keel en neus en verdooft de smaakpapillen. Het beste glas om te proeven is het tulpje (dat we kennen van de grappa). Dat geldt ook voor andere sterke dranken.

Cognac is een destillaat van wijn. Dat mag alleen ‘cognac’ heten als het volledige productieproces – van wijngaard tot kelder – in de Franse Cognacstreek plaatsvindt. De ongeëvenaarde kwaliteit van deze „nobelste” brandewijn, dicht Koops toe aan de terroir: „de kalkrijke gronden van de Cognac liggen aan de rivier de Gironde, recht tegenover de heilige wijngrond van de Bordeaux.” En vooral aan de geschiedenis en traditie.

Op cognacflessen zie je zelden een jaartal, het is vaak een blend van meerdere jaargangen (bij VS moet de jongste cognac in de mix minimaal tweeënhalf jaar oud zijn, bij VSOP vierenhalf jaar en XO zes jaar). „Goede cognac is pas op dronk als die 12 tot 15 jaar oud is. De betere huizen stoppen allemaal ook veel ouder spul in de flessen dan voorgeschreven.” Er gaat regelmatig een drupje veertig of vijftig jaar oude cognac bij voor het mooiste gebalanceerde resultaat. Het gaat dus niet alleen om kennis en ervaring die van generatie op generatie wordt overgedaan binnen een huis, maar ook over de zorgvuldig opgebouwde decennia-oude voorraden. „In de Cognac zeggen ze: je kunt geen goede cognac maken als je overgrootvader geen goede wijnboer was.”

Schaakspel

Keldermeesters houden van ieder vat nauwkeurig bij welke cognac er ooit in gezeten heeft. Want het hout geeft smaak aan de cognac, maar de cognac laat ook weer smaak achter in het vat. De meester puzzelt zo de mooiste combinaties bij elkaar op basis van de potentie die hij proeft in de nieuwe drank. Een duur schaakspel dat over jaren gespeeld wordt.

80 procent van alle cognac wordt opgekocht door de grote vier: Remy Martin, Martell, Courvoisier en Hennessy. Die maken daarmee ofwel goedkope meuk voor de export, ofwel hele mooie, peperdure cognac, vertelt Koops. Gelukkig brengen de kleinere goede huizen ook een deel onder eigen naam op de markt – daar vind je de beste prijs-kwaliteitverhouding. Toch kunnen we er niet omheen: goede cognac kost geld – in ieder geval een beetje.

In principe raadt Koops aan alle flessen onder de 40 euro links te laten liggen. De Menard Réserve Extra (35,99 euro) die we bovenaan dit stukje proefden, is een zeldzame uitzondering. Een andere fijne instapper is de VSOP van Godet. Uit nieuwsgierigheid proberen we de nieuwe biologische Godet Gastronome Organic (48,95 euro): druivenmost met abrikoos en de menthol-bloesemsmaak van lindehoning. Maar verder is-ie tamelijk eendimensionaal en vooral onaangenaam scherp. Te jong, zegt Koops onmiddellijk. Dan krijg je dat.

De bloemen en fruittonen in cognac komen van de druiven, de kruidigheid en houttonen van het vat. Het hout geeft ook aanvankelijk wrange tannines. Met de tijd worden ze ronder en zachter en ontstaat er weer ruimte voor de subtielere tonen. „Zo kan het dat een cognac na tien jaar naar nat hout kan smaken, en na twintig toch weer naar kokos en bloesems.” De Château Montifaud Réserve Spéciale Michel Vallet (47,50 euro) heeft die balans mooi te pakken: hij knalt uit het glas als een deftige dame met iets te veel ouderwetse parfum in de lift, met wat cederhout. De smaak is minder geraffineerd, maar wel bevredigend fruitig zoet.

Bij Château de Beaulon XO (64,95 euro) hebben ze niet alleen het gangbare, robuuste druivenras ugni blanc staan, maar ook oudere, traditionele druivenrassen, zoals folle blanche. Die geven deze cognac een rijke geur van bloeiende tijm en zoete gedroogde abrikozen. Beaulon gebruikt redelijk veel hout, weet Koops. Dat uit zich in de kruidigheid en de geur van leren fauteuil en houten balken. „Juist die oude rassen zijn zo intens bloemig, die blijf je daar prachtig doorheen proeven.”

Koops blijft benadrukken: doe jezelf een plezier, geef een paar tientjes meer uit. Hij heeft gelijk: de duurdere cognacs zijn van een totaal ander kaliber. Het lijkt alsof die drie-eenheid van bloemen, fruit en hout in deze dranken een nieuwe, hogere staat van harmonie hebben bereikt. Ongrijpbaar in hun finesse. Ik zou m’n best kunnen doen en zeggen dat de Paul Giraud Vieille Réserve 25 years (75,95 euro) van kruisbes en rauwe amandelen, langs bloeiende Alpen-kruiden, terechtkomt bij kokos en zoete perzik, met een beetje foelie. De Raymond Ragnaud XO (87,95 euro) kan ik karakteriseren als gesuikerde rozenblaadjes, cuberdons, de geur van Arabische gebakjes over rijpe peer en zuidvruchten in een sigarenkistje. Maar beter is: waar Giraud de warme bries is die de zintuigen prikkelt met de belofte van ontluikende lentebloemsems, is Ragnaud de dikke deken van warme zomerlucht, fruitig en vol in bloei. Koops: „Dit zijn flessen die ik mezelf cadeau doe.”

