Gekleurde en kleurloze luchtbellen

Vorige week ging het over een hr-ketel die niet in staat bleek het rendement van een gaskachel te verbeteren. In plaats van de beloofde 90 procent rendement kwam de reusachtige installatie niet boven de 60 à 70 procent. Waar het aan lag werd niet duidelijk maar de adviezen van de lezers die reageerden wijzen in dezelfde richting: er is een te kleine radiator geïnstalleerd. Die moet op te hoge temperatuur worden gebracht om het ’s ochtends binnen redelijke tijd warm te krijgen. De weg naar rendementsverhoging loopt langs méér en grotere radiatoren. Zulke radiatoren weten het zonder aanvoerwater van 70 graden te stellen en hebben aan 50 genoeg. Vanzelf blijft het dan in de hr-installatie koel genoeg om meer profijt te trekken van condensatie van rookgassen.

Er werd nóg een oplossing genoemd: plaatsing van ‘radiatorventilatoren’, kleine ventilatoren die van onder naar boven lucht blazen langs de radiator en al doende de natuurlijke convectie versterken. Ze zijn vorig jaar in deze krant besproken. De ‘forced convection’ verhoogt de warmte-overdracht aan de omgevingslucht. Experimenten toonden aan dat wel 9 procent rendementsverbetering is te verwachten. Geen kleinigheid.

Maar dat gezoem van die propellers! Liever zou je de convectie langs de radiatoren opvoeren zonder dat lawaai ontstaat. Zou het niet verstandig zijn de parallelle panelen waaruit ze zijn samengesteld verder uit elkaar te zetten? Kan het zigzaggende binnenwerk dat dienst doet als warmtewisselaar niet worden aangepast? Moet het rooster aan de bovenkant niet worden weggetrokken?

Opstijgende luchtstroom

Het besluit viel de proef op de som te nemen. Eerst moest natuurlijk de bestaande convectie worden opgemeten. Maar hoe doe je dat, hoe bepaal je de snelheid van de opstijgende luchtstroom boven een radiator? Het beste leek er rook in te blazen en het effect te filmen. Bij gebrek aan sigaren werd een verdorde bloem in brand gestoken, maar dat leverde weinig op. Briljant leek het idee om zeepbellen in de stijglucht te blazen: die zijn bij uitstek goed te filmen.

Het bleek een stom plan: warme lucht van 45 graden kan geen zeepbel dragen vol lucht van 20 graden. Het omgekeerde lukt al nauwelijks. Lucht van 45 graden is 8 procent minder ‘zwaar’ dan lucht van 20, maar een zeepbel van 5 cm (straal 2,5 cm) en een vliesdikte van 1.000 nanometer voert minstens 8 milligram zeepoplossing met zich mee. Het dichtheidsverschil tussen de warme en koele lucht (een verschil van 95 milligram per liter) weet dit maar nét omhoog te houden. Eigenlijk net niet. Bedenk daarbij dat in een zeepbel altijd een minieme overdruk heerst ten opzichte van de omgeving (hier ongeveer 5 pascal, dat is 0,5 mm waterdruk) en, belangrijker, dat onder zeepbellen vaak nog een zware druppel drainagevocht hangt. Je moet de doorsnee-zeepbel vullen met lucht van bijna honderd graden om hem overtuigend te laten stijgen, is hier al eens aangetoond. Alleen heel grote, heel dunne zeepbellen willen zonder verwarming een beetje omhoog als er voldoende wind staat.

Zoals dat gaat bij mensen die moeilijk de draad van hun gedachten vasthouden verschoof de aandacht van de suffe radiator naar de schoonheid van de zeepbel. Het geheim van de zeepbel zit hem in de onwaarschijnlijke dunheid van het zeepvlies: de dikte is van de orde van grootte van de golflengte van het licht (400-800 nanometer). Alleen in zulke dunne vliezen kunnen de typische interferentiekleuren ontstaan die je ook ziet in olievlekken op water of nat asfalt.

Ze moeten eerst draineren

Op een onoverzichtelijke manier coderen de kleuren voor de dikte van het vlies en de langzame kleurenverschuiving die je op alle zeepbellen ziet is in feite een uitdrukking van geleidelijke dikteverandering. De bel draineert, voert vocht af naar beneden en wordt boven steeds dunner. Blaas eens via een rietje of slangetje lucht door water waaraan wat Dreft was toegevoegd, dan zie je zeepbellen ontstaan waarin zich pas na enige seconden interferentiekleuren ontwikkelen. Ze moeten eerst draineren en uitdunnen.

In de bellen die zware regendruppels soms in waterplassen opwekken zie je zelden of nooit kleur. Toergenjev geeft in het verhaal Oude portretten een levendige beschrijving van de kleurenpracht (rood, geel, blauw, een regenboog, een diamant!) maar hij zag die waarschijnlijk in een lampetkom. Blaas zelf met een rietje bellen in schoon leidingwater: geen spoor van een kleur! Aannemelijk is dat waterbellen gewoon te dik zijn, beaamt voormalig KNMI-directeur Harry Fijnaut die als jonge wetenschapper onderzoek deed aan zeepvliezen.

In water dat voldoende organisch vervuild is en als het ware zeepachtige eigenschappen kreeg (inclusief een verlaagde oppervlaktespanning) kunnen misschien wel regenbellen met kleuren ontstaan. Maar internet gaf geen voorbeelden. Of de verlaagde oppervlaktespanning een voorwaarde is voor het ontstaan van de regenbellen werd deze week niet duidelijk. Detlef Lohse, hoogleraar in Twente, kon aan de hand van proeven met siliconenolie laten zien dat het vermogen van vallende druppels om lucht mee te voeren (‘entrainment’) primair wordt bepaald door hun grootte en snelheid (Journal of Fluid Mechanics, 2013). Een bijrol van de oppervlaktespanning ligt voor de hand, laten we het daar op houden.