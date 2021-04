Financier JP Morgan erkent inschattingsfout en distantieert zich van Super League

Het plan voor een Europese Super League (ESL) heeft een nieuwe deuk opgelopen, nu de belangrijkste financier van het project zich distantieert. De Amerikaanse bank JP Morgan zou het startkapitaal van naar verluidt 3,5 miljard euro voor het initiatief financieren. Vrijdag stelt de bank een „inschattingsfout” te hebben gemaakt, in reactie op de forse kritiek op het inmiddels omstreden toernooi. „We hebben verkeerd beoordeeld hoe deze afspraak zou vallen in de brede voetbalgemeenschap. We zullen hiervan leren”, aldus een woordvoerder tegen persbureau AP.

In de nacht van zondag op maandag lanceerden twaalf topclubs hun beoogde voetbalrevolutie voor een toernooi met vijftien vaste deelnemers, die permanent gekwalificeerd zouden zijn en zichzelf daarmee verzekerden van hogere jaarlijkse commerciële inkomsten uit bijvoorbeeld de tv-gelden. Het idee dat clubs zich niet meer via hun nationale competitie hoeven te plaatsen voor Europees voetbal, riep veel weerstand op in en buiten de voetbalwereld. De fans van de Engelse deelnemers kwamen in opstand en stelden dat de ESL een elitair project was dat ten koste ging van de supporters.

Ook de Britse premier Boris Johnson ageerde fel tegen het plan en zei zelfs wettelijke mogelijkheden te inventariseren om het toernooi te dwarsbomen. Niet lang na de storm van kritiek trokken de zes Engelse teams hun handen af van het plan. Ook Atlético Madrid, AC Milan en Internazionale stapten uit het initiatief. De belangrijke pleitbezorger en initiator Juventus uitte publieke twijfels over de realisatie van het toernooi, maar staat er officieel nog wel achter. Ook Real Madrid en FC Barcelona steunen het plan nog steeds.

Lees ook: De voetbalclubs achter de Super League hebben louter oog voor hun eigen toekomst