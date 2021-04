Een vergeten geschiedenis van vrouwelijke pioniers in elektronische muziek

Sla een willekeurige muziekgeschiedenis na op het ontstaan van de elektronische muziek en je leest steevast over mannelijke nieuwlichters. Over Pierre Schaeffer die in Parijs de basis legde voor de zogenaamde musique concrète. Of over Karlheinz Stockhausen die in Keulen nieuwe klankwerelden ontsloot met behulp van sinusgeneratoren en tape.

Baanbrekende verrichtingen, daar niet van. Maar achter de geijkte male parade gaat een onterecht vergeten geschiedenis schuil van minstens even visionaire vrouwen. Neem Daphne Oram die aan de wieg stond van de BBC’s Radiophonic Workshop, alwaar de briljante Delia Derbyshire later de iconische tune van Doctor Who zou creëren. Of Laurie Spiegel die aan het Amerikaanse Bell Labs-insituut de vroege computermuziek smoel gaf.

In de documentaire Sisters with Transistors, tot 30 april te zien op Vimeo, brengt de Frans-Amerikaanse filmmaker Lisa Rovner een ode aan deze ‘unsung heroines’ van de elektronische muziek. In tien vignetten laat Rovner een gevarieerd gezelschap passeren, reikend van de New Yorkse avantgardist Bebe Baron tot Maryanne Amacher, geluidskunstenaar op het snijvlak van klank en architectuur.

Radicale visies

Een rijke selectie aan archiefmateriaal maakt Sisters with Transistors tot een meeslepende kijkervaring, waarin gelukkig ook veel te luisteren valt. Bedwelmend zijn de extreem uitgesponnen synthesizercomposities van Éliane Radigue: onwereldse muziek, opdoemend en oplossend als wolken aan de hemel.

Wie een minpunt wil noteren, zou kunnen opmerken dat Rovner met haar keuze voor uitsluitend witte vrouwen onvermijdelijk een nieuwe blinde vlek creëert. En toch: Sisters with Transistors is een intrigerende film over radicale muzikale visies, over de emanciperende kracht van technologie en over bewonderenswaardige artistieke volharding - dwars tegen repressieve patriarchale machtsverhoudingen in.

Een ongemakkelijk voorbeeld is het verhaal van Suzanne Ciani, maker van iriserende soundscapes op de analoge Buchla-synthesizer. Omdat ze er niet bij danste of zong, weigerden de platenmaatschappijen haar een contract te geven. Via de reclamewereld maakte ze alsnog carrière. Kwaliteit verloochent zich niet.

Halverwege de film horen we een fragment uit Pauline Oliveros’ Bye Bye Butterfly. Schrille tonen doorboren een galmend citaat uit Puccini’s opera Madame Butterfly, over de onfortuinlijke Japanse Cio-Cio San die door de schofterige officier Pinkerton in het ongeluk wordt gestort.

„Hoe je de misogynie van de klassieke canon uitdrijft?”, vraag de Amerikaanse kunstenaar Laurie Anderson zich af in een snedige voiceover. „Met twee oscillatoren, een draaitafel en delay.”

Documentaire / Eigentijds Lisa Rovner: Sisters with Transistors Te zien van 23 tot 30 april. ●●●●●