Een slimme vrouw

Dat de vrijmarkten op Koningsdag ook dit jaar niet mogen, is jammer voor de liefhebbers. En voor de voorstanders van recycling. Vrijmarkten bieden de mogelijkheid tot hergebruik. De vaas die anders was weggegooid, vindt een nieuwe eigenaar in iemand die de lelijkheid niet ziet, en dat boek was anders bij het oud papier beland. Wat voor de een afval is, is voor de ander een schat.

Voor ons is mest afval. Wij halen onze neus ervoor op en vinden het vuiligheid. Maar voor een strontvlieg, Scathophaga stercoraria, is de geur van verse koeienpoep het aanlokkelijk aroma van weelde en hartstocht. Het is de geur van een vrijmarkt, letterlijk. Nog voor een vlaai goed en wel is gevallen, zitten er mannelijke strontvliegen omheen: donzige, oranje-geel behaarde dieren, die behoorlijk opvallen met hun gouden schittering, zodra er zonlicht op valt. Ze zijn in afwachting van een vrouw, een wat minder uitbundig gekleurde of behaarde vlieg, die op die verleidelijke geur af komt. Vaak wordt ze nog voor zij goed en wel is geland, al besprongen door meerdere hitsige mannen die met haar willen paren. Het kan zijn dat ze in de nog natte poep verzuipt onder al hun enthousiasme. Maar als ze geluk heeft, hebben die mannelijke strontvliegen hun zaadpakketjes aan een nog levende vrouw geleverd.

Hier volgt een schokkend weetje: veel vrouwelijke insecten zitten slimmer in elkaar dan mensen. Zij hebben namelijk een zogeheten spermatheca, een orgaantje waarin ze zaad opslaan. Dat is handig, want dan kun je je eieren bevruchten op een moment dat het jou uitkomt. Wie wat bewaart, heeft wat. Strontvliegvrouwen zijn nog slimmer, want zij hebben niet één, maar wel drie spermathecae. Sommige exemplaren doen er nog een schepje bovenop en hebben er zelfs vier. Zo hebben ze wat te kiezen. Een vrouwelijke strontvlieg kiest er namelijk voor om het sperma van grote mannen – want daar valt ze op – op te slaan in één of twee specifieke spermathecae aan de rechterkant van haar achterlijfje. Schatkamers als het ware. Zaad van minder aantrekkelijke types wordt nogal willekeurig verdeeld over de drie of vier opslagorgaantjes en daar bewaart ze bovendien minder van.

Dat sperma wordt in feite verdund. Als een strontvliegvrouw vervolgens eieren gaat leggen op die geurende mest, zal ze die bij voorkeur bevruchten met zaad dat ze in een schatkamer heeft opgeslagen. Ze kiest dus voor de betere mannen. Slecht zaad laat ze links liggen.

Toch heeft ze dat sperma ingeslagen en opgeslagen op die vrijmarkt die wij voor poep aanzien. Ze kon ook haast niet anders met al die opdringerige mannelijke verkopers. De heren boden hun waar gratis aan, maar de strontvliegvrouw moest wel haar leven wagen om het te bemachtigen. Het is logisch dat je in zo’n situatie maar grijpt wat je grijpen kan. Het mooiste bewaar je in de schatkamer. De rest berg je op in een rommelhok, gewoon voor het geval je het nog eens nodig hebt.