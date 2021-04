Een miljard iPhones als zoekmachine - is dat fair?

Zoekgeraakte sleutels, een kostbare knuffel, een vergeten koffer: met piepkleine bluetoothzendertjes of trackers kun je de verloren spullen terugvinden. Maar welk bedrijf gaat dit zoeksysteem groot maken?

Techconcern Apple stort zich op deze markt van verloren voorwerpen door een uitbreiding van het Find My-netwerk (in het Nederlands: ‘Zoek mijn...’). Ongeveer een miljard iPhones vormen dan gezamenlijk één fysieke zoekmachine; ze geven de eigenaar een seintje zodra ze in de buurt komen van een bluetoothtracker. Daarnaast gaat Apple eigen AirTags verkopen: zendertjes die hun locatie doorgeven via het Find My-netwerk. Dat heeft het bedrijf deze week bekendgemaakt.

Met techreus Apple als nieuwe concurrent voelt Tile, de huidige marktleider in bluetoothtrackers, zich buitenspel gezet op de iPhone. Woensdagavond kwam deze klacht aan bod tijdens de hoorzitting van een Amerikaanse Senaatscommissie die de macht van grote techbedrijven wil beteugelen.

In de hoorzitting waren naast Tile ook Spotify en Match (ontwikkelaar van dating-app Tinder) aanwezig om hun grieven over Apple en Google te spuien. De VS willen de antitrust-wetgeving aanpassen om te voorkomen dat grote techbedrijven hun greep op de wereld verder vergroten, als poortwachters van de dominante mobiele platforms. Het Find My-netwerk is, net als de App Store, een nieuwe markt waarin Apple de spelregels kan bepalen.

Volgens advocaat Kirsten Daru van Tile reserveert Apple de beste techniek in de iPhone voor zichzelf: Tile krijgt geen toegang tot de chip die helpt bij koppelen met bluetooth-apparaten. Ook schermt Apple de ultra wideband chip (ingebouwd vanaf de iPhone 11) af voor andere ontwikkelaars. Met die chip kun je binnenshuis veel nauwkeuriger een locatie peilen.

Daru: „Met bluetooth weet je in welke kamer een voorwerp zich bevindt, maar met ultrawideband weet je onder welk kussen iets ligt.”

Wat Apple betreft blijft die nauwkeurige plaatsbepaling voorbehouden aan de AirTag, waarbij je met geluiden en aanwijzingen als „drie meter naar links” naar het zoekgeraakte item wordt geloodst.

Daarnaast trekt Apple zijn eigen software voor, stelt Tile. Apple laat wel producten van andere fabrikanten toe in het Find My-netwerk, maar die zijn alleen zichtbaar in de voorgeinstalleerde ‘Zoek Mijn’-app.

„Zo gijzelt Apple consumenten en dwingt het onze klanten de Tile-app te verlaten”, zei Daru tegen de senatoren. Bovendien zou Apple – omdat het tot voor kort Tile-producten verkocht – waardevolle kennis hebben over winstmarges van Tile en de populairste functies van de bluetoothtracker.

Kyle Andeer, de hoofdjurist van Apple die de Senaatscommissie te woord stond, draaide de beschuldiging juist om: niet Apple, maar Tile (26 miljoen gebruikers) domineert de locatienetwerken. „Tile heeft 80 tot 90 procent van de markt in handen. Apple biedt consumenten meer keuze en er zullen nog veel meer concurrenten bij komen.”

Ook Samsung heeft overigens een eigen SmartThings Find-netwerk met 70 miljoen gebruikers, dat alleen werkt met Samsung-telefoons. Net als Apple hoopt Samsung zich met trackers in de fysieke wereld van consumenten te nestelen.

Jaarlijks wordt naar schatting voor 100 miljoen dollar aan bluetoothtrackers verkocht. Apples entree zou daar een miljardenmarkt van kunnen maken, hopen leveranciers. Chipolo, een Europese producent van bluetoothtrackers, maakte om die reden een speciale versie voor het Find My-netwerk.

Damian François van altijdalleskwijt.nl, een webwinkel die bluetooth-trackers verkoopt, denkt dat de tracker van Apple de populariteit van de categorie gadgets zal vergroten. „Je kunt het vergelijken met het AirPods-effect: Apple had als eerste succes met draadloze koptelefoons, in het kielzog komen andere fabrikanten met hun eigen variant op AirPods.”

De kans om objecten terug te vinden in een netwerk met 1 miljard gebruikers lijkt groter dan bij Tile of Chipolo. Maar volgens François raak je in de praktijk de meeste spullen kwijt in je directe omgeving, zodat het wereldwijde netwerk niet echt nodig is.

Concurrerende trackers hebben functies die de AirTags (nog) niet hebben, zoals een tijdige waarschuwing als je dreigt zonder portemonnee of sleutels het huis te verlaten.

In één ding schieten de AirTags sowieso tekort: Apple levert de tracker (35 euro) zonder houder. Wil je de Airtag aan een sleutelbos hangen, dan is daar een accessoire voor nodig dat evenveel kost als de AirTag zelf. Of zelfs meer: een leren AirTag-bandje van designermerk Hermès kost ruim 400 euro.

Blijkbaar rekent Apple op het ‘Apple Watch-effect’: de markt voor verwisselbare horlogebandjes ging ook een eigen leven leiden.

Praktijktest Ik zoek mijn fiets. Hoe lang duurt dat?

De techniek achter locatienetwerken lijkt op die van de corona-app, waarin bluetoothzenders op de achtergrond peilen welke telefoons contact met elkaar maken. De corona-app werkt met iPhones én met Android telefoons, het Find My-netwerk is beperkt tot iOS, het besturingssysteem van Apple.

Normaal gesproken zoekt ‘Zoek Mijn’ alleen naar Apple-gadgets, maar sinds kort kun je er veel meer mee opsporen. Ook andere fabrikanten van bluetoothapparaten kunnen meedoen. Zo ook fietsfabrikant VanMoof.

NRC probeerde Find My uit met een elektrische fiets die is voorzien van een bluetooth-zender. Met de telefoon uitgeschakeld, om te voorkomen dat we zelf de locatie onthouden, parkeren we de fiets op een openbare plek. Daarna is het – ver buiten bluetoothbereik – wachten tot de nieuwe locatie in de Find My-app verschijnt.

De test wordt op drie plekken uitgevoerd en telkens is de fiets binnen tien minuten in het netwerk getraceerd. Dat gaat sneller als er meer mensen voorbijlopen. Uit een andere test, in een afgesloten omgeving, blijkt één melding genoeg om de locatie door te geven aan de eigenaar.

Het Find My-systeem waarschuwt als iemand je probeert te volgen door een AirTag in je bagage of kleding te verstoppen. Bluetoothnetwerken zijn sowieso niet geschikt om levende ‘objecten’ – huisdieren, kinderen, ouderen – te volgen. Daarvoor kun je beter een gps-tracker gebruiken, die voortdurend de actuele locatie doorseint via een mobiele verbinding en niet afhankelijk is van toevallige voorbijgangers.