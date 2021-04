Een glashelder voorstel voor de toekomst

Zijn over-overgrootvader was Arthur Middleton, een van de ondertekenaars van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Zijn grootvader was Baldur von Schirach, leider van de Hitlerjugend en Hitlers stroman in Wenen, verantwoordelijk voor de deportatie van 185.000 joden, die in Neurenberg twintig jaar cel kreeg. Zelf is Ferdinand von Schirach (1964) maar met één ding bezig: de vraag of gerechtigheid bestaat. Hij is een van de prominentste strafpleiters van Duitsland en auteur van korte verhalen, romans en toneelstukken die allemaal gaan over het gevecht tussen het recht en de duistere kanten van de mens. Nu is hij een actie begonnen voor zes nieuwe grondrechten in het Handvest van Europese grondrechten.

Hij opperde dit vorig jaar tijdens een tv-debat, terloops. Na afloop zat zijn mailbox vol berichten van burgers die wilden meedoen met het project. Maar er was helemaal geen project. Nu wel: er is een boekje, Jeder Mensch, en een site waarop hij uitlegt dat bestaande grondrechten – zoals menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en burgerschap -, die sinds 2009 in het Lissabonverdrag staan, niet meer toereikend zijn voor de grote uitdagingen van vandaag: klimaatverandering, digitalisering, de macht van algoritmes, leugens in de politiek, ongebreidelde globalisering en bedreigingen van de rechtsstaat. Om tegen die ‘nieuwe’ gevaren te vechten, vindt Von Schirach, moeten burgers naar de rechter kunnen. Ze procederen voor gelijke rechten of het recht op waardig sterven – en winnen geregeld. Waarom kan dat niet als je identiteit online wordt gestolen, ambtsdragers liegen, of Amazon een koffiezetapparaat bezorgt dat met kinderarbeid is gemaakt? „We hebben machtiger instrumenten nodig om onze Europese toekomst vorm te geven.”

Sommige mensen vinden Von Schirach naïef. Het klinkt allemaal prachtig, maar zet je rechters zo niet op de stoel van politici? En hoe dwing je deze rechten af? Burgers winnen zaken voor gelijke bezoldiging, maar nog verdienen vrouwen minder dan mannen. De zes grondrechten zijn bovendien algemeen geformuleerd. Wat is het „recht om in een gezond, beschermd milieu te leven”?

Daarbij, om het Handvest te wijzigen, moet je het Europese Verdrag openbreken. Regeringen moeten dit goedkeuren – en de meeste weigeren dat, omdat iedereen dan naar believen aan het verdrag kan sleutelen en het een koehandel wordt. Ook bedrijven zullen zich hiertegen verzetten. Tegen die machtige lobby kan de burger moeilijk op.

Tenslotte: de tijdgeest is hier niet naar. Grondrechten staan op de tocht, wereldwijd. Niemand is zo vaak naar het Europese Mensenrechtenhof gestapt als Alexei Navalny. Hij won alles. Maar wat koopt hij ervoor? Als regeringen vandaag een nieuw VN-Handvest of Europees Verdrag gingen schrijven, zouden dat slappe aftreksels worden van de versies die we nu hebben.

Von Schirach kent die bezwaren als geen ander. Hij is niet wereldvreemd, integendeel: zijn familiegeschiedenis toont dat goed en kwaad dichtbij elkaar liggen. „De idealen van de verlichting, respect voor menselijke waarden, gelijkheid en vrijheid, en 75 jaar vrede tussen landen in de Europese Unie zijn fragiel,” zei hij laatst. „We hebben allemaal gezien wat er op 6 januari in Washington gebeurde, hoe gevaarlijk het kan zijn als we niets doen. We moeten een paar dingen veranderen. Zonder oorlog, zonder revolutie – maar door online een petitie te tekenen.”

In Europa, waar iedereen zijn zegje doet – en moet doen –, is alles een compromis van een compromis. Zes nieuwe grondrechten zullen niet zomaar in het Handvest belanden. Tegelijkertijd: als je zo denkt, wordt alles middelmatig. Dit is precies wat Von Schirach sympathiek maakt: hij mikt hoger, toont ambitie en verbeelding. Eindelijk weer iemand die niet cynisch is over de toekomst van Europa, maar erover nadenkt, en die toekomst vorm weet te geven met een simpel, glashelder voorstel. Onwerkbaar, misschien – maar toch een verademing.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

Nieuwsbrief NRC Europa Onze EU-correspondenten over belangrijke voorstellen tot relletjes uit de wandelgangen Inschrijven