Drie Duitse Boeings blijven nog ruim een jaar op Twente Airport

De drie Boeing 747’s die Lufthansa heeft geparkeerd op Twente Airport mogen daar nog even blijven staan. De Duitse luchtvaartmaatschappij hoeft ze niet voor 30 juni 2022 weg te halen.

Dat is de uitkomst van een kort geding dat de eigenaar van Twente Airport, het bedrijf Technology Base, had aangespannen tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Die dienst, een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is de Nederlandse toezichthouder op de luchtvaart.

Het vonnis van de voorzieningenrechter in Zwolle is een nieuwe stap in een juridische strijd tussen Twente Airport en de ILT die al maanden duurt. Inzet zijn de – aanvankelijk zes en nu nog drie – Boeing 747’s die Lufthansa in juni 2020 parkeerde op het Twentse vliegveld. De Duitse maatschappij heeft de grote toestellen niet meer nodig en wilde ruimte maken op de luchthaven van Frankfurt.

Parkeergeld

Voor Twente Airport was het een mooie gelegenheid om wat bij te verdienen in stille coronatijden. Volgens regionale media zou Lufthansa 10.000 euro per maand per vliegtuig parkeergeld betalen, maar dat bedrag is niet bevestigd door betrokkenen.

Maar er is een probleem: de start- en landingsbaan van Twente Airport is officieel niet geschikt voor grote toestellen in de zogenoemde E-klasse, waartoe de Boeing 747 behoort. De baan is te smal (er ontbreken runway- en taxiway shoulders) en er is geen plek om te keren (turnpad) met grote toestellen. Landen met een 747 mag dus wel, maar opstijgen niet meer. Dat was aanvankelijk ook niet nodig, want Lufthansa zou de toestellen in Twente laten demonteren.

Naast Lufthansa hebben ook KLM en andere luchtvaartmaatschappijen tijdens de coronacrisis besloten om sneller dan gepland grote en relatief oudere passagierstoestellen als de 747 uit hun vloot te halen.

‘Deep storage’

ILT voelde zich vorige zomer voor het blok gezet door Twente Airport toen de zes 747’s werden geparkeerd. In oktober spraken beide partijen af dat de luchthaven een eenmalige ontheffing zou krijgen om de Lufthansa-toestellen te laten vertrekken.

Drie van de zes toestellen verlieten begin november de Twentse luchthaven. Maar drie andere Boeings staan er nog steeds in ‘deep storage’. De ontheffing liep af op 30 juni, maar Twente heeft nu dus uitstel gekregen tot medio volgend jaar.

De Zwolse rechter stelde vrijdag dat „de veiligheid op de luchthaven ook bij het vertrek van de toestellen na 30 juni niet in het geding is”. Het opstijgen mag nog steeds alleen onder strenge voorwaarden (geen passagiers, weinig brandstof).

De luchthaven heeft volgens de rechter ook voldoende onderbouwd dat zij „forse financiële schade” zou lijden als zij de stallingsovereenkomst met Lufthansa die loopt tot 1 juni 2022 zou schenden, „waarbij gemeenschapsgeld is betrokken”. Tijdens de zitting donderdag noemde de directie van de luchthaven een bedrag van circa 800.000 euro. Technology Base/Twente Airport is eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. De luchthaven leed vorig jaar een recordverlies van 1,1 miljoen euro.