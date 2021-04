Door schrijver gepubliceerde en verwijderde video van Rutte blijkt niet nep

De beelden van demissionair premier Mark Rutte (VVD) die vrijdag op sociale media circuleerden, zijn niet bewerkt of gesynchroniseerd. Volgens de Rijksvoorlichtingdienst is de video, die werd gepubliceerd en later verwijderd door schrijver en acteur Lykele Muus, echt opgenomen en „in de persoonlijke context” gedeeld. Nadat Muus de video deelde, deden er direct geruchten de ronde dat het om een zogeheten deepfake-video ging.

Eerder op de dag verwijderde Muus zijn tweet, omdat ook hij bij nader inzien dacht dat het om een bewerkte video ging. Twee dagen eerder had een vrouw die met Muus wilde afspreken een video naar hem opgestuurd. Op de beelden, die opgenomen lijken te zijn in het Torentje, is te zien dat Rutte Muus aanmoedigt vooral met de vrouw af te spreken. Ook prees hij de roman die Muus recent publiceerde. Wie de vrouw is, is niet bekend.

De schrijver reageerde ontstemd over de video. „Leuk dat-ie reclame maakt voor m’n boek, terwijl hij zo druk is met het bedenken van leugens om onder alle affaires uit te komen, maar dat deze man tijd besteedt aan dit soort onzin bewijst ergens wel dat hij alleen maar met zichzelf bezig is en niet doet wat hij zou moeten doen”, schreef Muus in zijn tweet. „Ik heb het verzoek overigens afgewezen en gezegd dat als ik advies nodig zou hebben, zeker op dit gebied, Mark Rutte echt de laatste persoon is waarnaar ik zal luisteren.”

‘Nagesynchroniseerd’

Vlak nadat Muus de beelden deelde, wezen anderen hem erop dat het waarschijnlijk een video betrof waarbij de stem van Rutte zou zijn nagesynchroniseerd en onder bewegende beelden is geplakt. „Ik kreeg allerlei reacties van mensen die zeker wisten dat er zou zijn geknutseld. Via deepfake-scanners kwamen er verschillende percentages uit: de ene meldde 76 procent authenticiteit, de ander 0 procent”, zegt Muus.

„Voor de zekerheid heb ik het filmpje daarom verwijderd. Ook om de dame in kwestie niet te beschadigen. Ik had haar er al uit de video geknipt, om te voorkomen dat het haar zou raken. Uiteindelijk is het best een leuke actie om een filmpje van de premier te sturen. Het was lief bedoeld, maar is uiteindelijk een eigen leven gaan leiden.”

Lees ook: Ook Nederlandse kijkers trappen in nepvideo met politicus