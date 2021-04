De spanning in de Amerikaanse stad Minneapolis liep deze week hoog op, in afwachting van de uitspraak van de jury in de zaak over de dood van George Floyd. Agent Derek Chauvin werd door de jury aan alle drie de aanklachten schuldig bevonden - de strafmaat wordt later bekend. Het was een bijzonder moment voor de zwarte bevolking van de Verenigde Staten, omdat de meeste agenten vrijuit gaan in zaken over dodelijk politiegeweld.

Foto Jae C. Hong / AP