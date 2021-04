Donderdag werd in België geadviseerd alle zwangere vrouwen met voorrang in te enten tegen het coronavirus en eerder was er in het Verenigd Koninkrijk al groen licht gegeven voor het vaccineren van zwangere vrouwen.

Ook vrouwen die borstvoeding geven kunnen zonder probleem een prik gaan halen, omdat het volgens de Gezondheidsraad niet aannemelijk is dat het vaccin in de borstvoeding terecht komt.

Tot nu toe gold in Nederland uit veiligheidsoverwegingen het advies om alleen kwetsbare zwangere vrouwen met onderliggende ernstige aandoeningen te vaccineren. Maar volgens de FMS zijn in de Verenigde Staten inmiddels 90.000 zwangere vrouwen „zonder noemenswaardige bijwerkingen” gevaccineerd en wordt daarom „vanaf nu aan alle zwangere vrouwen geadviseerd om zich te laten vaccineren”. De werkgroep wijst er daarbij op dat zwangere vrouwen die Covid-19 krijgen „een groter risico hebben op het ontwikkelen van een ernstig verloop van de ziekte.”

Adviescommissie CDC pleit voor hervatting gebruik Janssen-vaccin in VS

Het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie (CDC) adviseert het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen weer te gaan gebruiken. Volgens de gezondheidsdienst wegen de voordelen van het middel op tegen de nadelen, meldt persbureau Reuters. „Het Janssen-coronavaccin wordt aanbevolen voor personen vanaf 18 jaar onder de noodvergunning van de FDA”, stelde het adviescomité van het CDC vrijdagavond.

In de Verenigde Staten was op vorige week op advies van het CDC en toezichthouder FDA het gebruik van het Janssen-vaccin opgeschort na zes meldingen van de zeer zeldzame bijwerking van bloedstolsels in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Er waren toen zo’n 6,8 miljoen prikken gezet. Nu het CDC het gebruik weer aanbeveelt, zal er hoogstwaarschijnlijk snel weer worden ingeënt met Janssen in de VS.