Computer leest zeven meter Dode Zeerol en ziet dat er twee schrijvers waren

Onderzoekers van het Qumran-Instituut (Rijksuniversiteit Groningen) hebben vastgesteld dat de ruim 2.000 jaar oude Dode Zeerol met de tekst van de profeet Jesaja is vervaardigd door twee kopiisten. Deze conclusie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE, markeert een wetenschappelijke doorbraak.

Het waren namelijk geen menselijke ogen die tuurden naar de letters op de eeuwenoude stukken perkament. Algoritmen waren het die op de Jesaja-rol twee individuele handschriften uit elkaar wisten te halen. Dat er twee kopiisten waren geweest was wel eens eerder voorgesteld, maar de subjectieve, ménselijke argumenten waren nooit overtuigend. Het objectieve rekenwerk door het onderzoeksteam onder leiding van Mladen Popovic brengt daar nu verandering in.

De Dode Zeerollen, ontdekt in 1947 in enkele grotten bij een ruïne die Qumran heet, zijn een grote verzameling overwegend in het Hebreeuws gestelde religieuze literatuur uit het begin van onze jaartelling. Omdat veel van deze eeuwenoude teksten op kwetsbaar perkament waren geschreven en daarom fragmentarisch bewaard zijn gebleven, duurde de volledige publicatie tot 2009. In feite begon, zestig jaar na de ontdekking, het onderzoek opnieuw.

Voor de interpretatie van al die teksten is het belangrijk om vast te stellen of de Dode Zeerollen samen één bibliotheek vormen, bijvoorbeeld van één joodse sekte, of dat het gaat om een min of meer toevallige verzameling van teksten van verschillende groepen van het toenmalige jodendom. Om die vraag te beantwoorden, is het belangrijk om het werk van de verschillende kopiisten te identificeren.

De identificatie van individuele schrijvershanden is echter notoir lastig. Ieders handschrift kent variatie, bijvoorbeeld door vermoeidheid. Welke afwijkingen in lettervorm moet je nog als normaal typeren, welke duiden op een andere schrijver? Probleem is ook dat professionele kopiisten hun handschrift konden aanpassen, bijvoorbeeld aan dat van een collega wiens werk ze afmaakten.

Herkenbare lettervormen

Tot nu toe was dit soort onderzoek grotendeels mensenwerk. Paleografen, zoals kenners van antieke handschriften heten, werken van oudsher met tabellen waarin typerende, goed herkenbare lettervormen staan, bijvoorbeeld twintig representatief geachte A’s, twintig B’s enz. Zolang onderzoekers dezelfde tabel gebruiken, kunnen ze met elkaar communiceren, maar de onderliggende keuze van wat als typerend mag gelden, is subjectief. En erger nog: de omvang van zo’n paleografische tabel én het menselijk vermogen zich zo’n tabel te herinneren begrensd. Paleografie is daardoor voor een deel Fingerspitzengefühl.

Hoewel dat niet automatisch leidt tot resultaten die onjuist zijn, is die subjectiviteit wetenschappelijk gezien een probleem. Voor de paleografie komt het dan ook goed uit dat de computer die menselijke beperkingen niet kent en wel eindeloos grote hoeveelheden data kan verwerken.

Dat betekent niet dat handschriftherkenning met artificiële intelligentie een eenvoudige zaak was. Er waren al wel eerder experimenten met automatische handschriftherkenning gedaan, met bijvoorbeeld Byzantijnse handschriften en vorig jaar met antieke inscripties in Judea en Samaria. Maar nog altijd moesten onderzoekers Mladen Popovic, Maruf Dhali en Lambert Schomaker een veelvoud aan problemen overwinnen. Eén horde bleek al genomen: de Jesaja-rol was al digitaal gefotografeerd, ook in infrarood licht. Dat was belangrijk omdat uitgebleekte inkt soms waarneembaar blijft op voor het oog onzichtbare lichtfrequenties.

De volgende horde was om de computer te leren letters te identificeren, wat in feite neerkomt op het optisch herkennen van het verschil tussen inkt en perkament. Een donkere vlek op een digitale foto kan bijvoorbeeld zowel een punt zijn als een onregelmatigheid in het schrijfblad. Eeuwenoud perkament stelt bovendien speciale eisen. Antiek perkament droogt in de loop der eeuwen uit en vervormt een beetje. Dhali ontwikkelde hiervoor een artificieel neuraal netwerk dat ook bruikbaar is voor de analyse van foto’s van andere antieke teksten.

Vervolgens moest de computer individuele handschriften leren herkennen. Anders dan in de traditionele paleografische tabel, waarin alleen de door een onderzoeker representatief geachte lettervormen staan, kan een computer álle letters overzien. Voor een lange tekst als Jesaja kunnen dat er al snel honderden zijn, of duizenden: bijvoorbeeld 5.011 letters alef, de eerste letter uit het Hebreeuwse alfabet.

Er zijn verschillende manieren om de software hierin patronen te laten ontdekken. Een bekende aanpak is te kijken hoe scheef de letters staan en hoeveel ruimte daartussen is. Eén van de vernieuwende aspecten van de Groningse aanpak is een categorie die de onderzoekers hinge noemen, en die een kengetal oplevert dat zowel de schuinheid als de rondheid van de letters vastlegt. Een andere manier om de computer grip op de antieke letters te geven, is het vastleggen van de contouren van een letter, zogeheten fraglets.

De nu onderzochte tekst van Jesaja is een van de beroemdste Dode Zeerollen. Ze behoort tot de eerst ontdekte zeven boekrollen. Vervaardigd in de tweede eeuw v.Chr., was ze bewaard in een kruik, en daardoor vrijwel intact gebleven. Met vierenvijftig kolommen op een lengte van bijna zeven-en-een-halve meter is het bovendien een van de grootste rollen.

De Grote Jesaja-rol is niet de enige bij Qumran gevonden tekst van dit antieke boek: er zijn nog twintig exemplaren van gevonden. Blijkbaar was Jesaja in het toenmalige jodendom een belangrijke tekst, wat niet alleen verklaart waarom ze later is opgenomen in de canon van de joodse Bijbel, maar ook waarom deze rol zo zorgvuldig was opgeborgen.

Eerdere onderzoekers die zich met deze Grote Jesaja-rol bezighielden, meenden dat ze was gemaakt door één kopiist, al waren er soms geleerden die overwogen dat meerdere afschrijvers zich hadden bediend van een vergelijkbaar handschrift. In 2004 opperde qumranoloog Emanuel Tov, op niet-paleografische gronden, dat er twee kopiisten waren geweest die elk ongeveer het halve boek hadden overgeschreven. Hij overtuigde zijn collega’s niet. Als er al verschillen waren tussen de twee helften, redeneerden ze, zouden die wel te maken hebben met het feit dat de ene kopiist had gewerkt met twee originelen.

Het onderzoek

Twee kopiisten? Maar waar nam de tweede het dan over van de eerste? Of één schrijver die werkte met verschillende originelen? Met diverse statistische analyses stelden de onderzoekers vast dat de vierenvijftig kolommen vielen te verdelen in twee groepen. Ook zagen ze dat de tweede schrijver meer variatie in zijn schrijfwijze had dan de eerste.

Popovic, Dhali en Schomaker zochten naar de plek waar een tweede schrijver zijn voorganger had afgelost. Ze vonden de grens aan het einde van kolom 27: een prestatie die alleen met de nieuwe verfijnde software mogelijk was. Achteraf is het precies de plaats die iemand die zeker wist dat er twee schrijvers waren, ook op zicht had kunnen aanwijzen, aangezien hier drie regels onbeschreven zijn gelaten. Maar zonder alle voorafgaande letteranalyses had dat niemand overtuigd.

Als allerlaatste test, een soort zelfcontrole, keerden de onderzoekers paradoxaal genoeg terug naar de oude praktijk: zelf kijken. Ze legden alle letters uit de Grote Jesaja-rol elektronisch op elkaar, alefs op alefs, bets op bets, gimels op gimels. Zo ontstond een heat map van de gemiddelde letter en de afwijkingen. Turend naar die letters zagen de onderzoekers nu ineens ook zelf enkele subtiele verschillen tussen de twee kopiisten. En zo eindigde het onderzoek met een nieuwe paleografische tabel, niet gebaseerd op een subjectief oordeel van een paleograaf, maar gebaseerd op álle letters en dus robuuster.

Dat kopiisten hun handschrift zo dicht op elkaar konden afstemmen, biedt meer zicht op de kopieerpraktijk dan ooit voor mogelijk was gehouden en dwingt oudheidkundigen opnieuw naar andere teksten te kijken. De vierde-eeuwse Codex Sinaiticus, een belangrijke Griekse Bijbeltekst, is kandidaat voor heronderzoek.

Het Groningse onderzoek naar de Dode Zeerollen is nog niet afgerond. De uiteindelijke opgave is te herkennen welke kopiist welke rollen heeft geschreven. Om dat te onderzoeken, moeten alle rollen worden geanalyseerd en moeten de onderzoekers profielen maken van de diverse kopiisten. Wanneer die leefden zal met koolstofdateringen moeten worden vastgesteld. Er is, met andere woorden, nog een hoop te doen.