Claudia de Breij moet huilen als ze over Heintje Davids praat

‘Heintje Wat?” De reactie van muzikant Adbelhadi Baaddi bij het horen van het plan van Claudia de Breij om een voorstelling te maken over zangeres Heintje Davids is goed voor te stellen. De naam van Heintje Davids staat weliswaar voor eindeloos vaak terugkomen na een afscheid, in een stapeling van comebacks, maar wie zij was weten nog weinig mensen, een halve eeuw na haar dood.

Claudia de Breij – Hier zijn wij, een documentaire van Suzanne Raes, toont het maakproces van de voorstelling Hier ben ik. Daarbij komt goed tot uiting hoe artiesten omgaan met de onmogelijkheid om op te treden in het afgelopen coronajaar: de verbazing, het vloeken, de berusting en ontreddering. „Toen het begon, dacht ik: Ja, dag! Ik ga pas weer optreden als er een vaccin is”, zegt De Breij. „Ik ga niet voor zo’n zaaltje staan pruttelen. Daar ben ik helemaal van teruggekomen.”

Goedgebekte dame

De documentaire vertelt ook het verhaal van Harriëtte ‘Heintje’ Davids, van wie fraaie archiefbeelden te zien zijn, met optredens en interviews. Daarop is een goedgebekte dame te zien, die weet hoe ze van zich af moet bijten. Ze heeft iets brutaals, zegt De Breij en dat vindt ze ontroerend: „Dat ze zelf weet wat ze waard is.” Dat was tegen de klippen op, want haar vader vond haar ongeschikt voor het familietheater, met broers Louis (die een beroemd artiest werd) en Hakki en zus Rika, omdat ze te dik en te lelijk zou zijn. Ze moest maar dienstmeid worden, zien we haar zelf zeggen.

Dat je mag zijn wie je bent – waar in essentie al het werk van De Breij over gaat – is dus ook in de voorstelling over Heintje Davids het devies. „Heintje is mijn Paard van Troje”, zegt de cabaretier zelf. „Ik wilde een keer niet een ‘Claudia vertelt hoe de wereld in elkaar zit’-voorstelling maken. Minder gelijkhebberig.” Het publiek mag deze keer aan de hand van het leven van Heintje zelf een conclusie over deze tijd trekken.

Raes treft de emotionele kant van De Breij wanneer deze het niet droog houdt bij dat leven van Davids; als het gaat over de in de oorlog vergaste broer en zus en als ze ze zingt ‘Met mij komt het wel goed’. Dan schiet ze vol en kan niet verder. Het enige dat helpt is veel spelen, weet ze, net zo lang totdat niet zij, maar het publiek ontroerd raakt. „Claudia heeft zich zo ingeleefd in die personages. Het is bijna therapie”, verklaart haar muzikante Michelle Samba.

Terugkomen

De aandacht voor haar twee jonge begeleiders, Samba en Baaddi, is een prettig aspect van deze documentaire. Ze krijgen de kans over zichzelf te vertellen en ondanks hun nuchtere en ontspannen manier van spreken tonen ze een ernst die naadloos aansluit bij het idealisme van De Breij.

Climax van de documentaire is dat de première een dag ervoor door de coronamaatregelen wordt verijdeld. Een voorstelling waarvan je genoeg te zien krijgt om te wensen dat hij alsnog in de theaters komt. Samba maakt de bijbehorende grap al bij het nieuws over het niet verder kunnen spelen: „Het is allemaal voor het verhaal. Anders kunnen wij ook niet terugkomen.”

De documentaire Claudia de Breij – Hier zijn wij, een productie van Docmakers in coproductie met de NTR, regie Suzanne Raes, wordt uitgezonden in Het Uur van de Wolf. Maandag 26 april, NPO 2, 20.30 uur.

●●●●●