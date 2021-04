Antivaxer Boerhaave kijkt toe op Janssen-prik

Een mooi fotomoment deze week woensdag in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Museumdirecteur Amito Haarhuis ontving uit handen van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) het eerste gebruikte flacon van het Janssen-vaccin „voor opname in de rijkscollectie”. Dat gebeurde volgens het fotobijschrift „onder toeziend oog van Herman Boerhaave op het schilderij”.

Onder toeziend oog van Boerhaave? Is dat niet een beetje onhandig geformuleerd? Want was het niet Herman Boerhaave (1668-1738) die bleef vasthouden aan de traditionele natuurgeneeskunde, terwijl hij wist dat Edward Jenner in Engeland groot succes had in de bestrijding van pokken, door patiënten te vaccineren met koepokken?

Lees ook: Antivaxers zij van alle tijden

Pokken was op dat moment een dodelijke infectieziekte die om de paar jaar weer een nieuwe epidemie veroorzaakte. Boerhaave behandelde pokkenlijders met voetbaden en purgeren een bleef dat doen. Pas jaren na de dood van Boerhaave werden de eerste mensen in Nederland gevaccineerd. Een klein schandaaltje, we bellen erover met directeur Amito Haarhuis.

Beseft u wel dat dit fotomoment historisch gezien ironie heeft?

„Ja, dat klopt inderdaad. Herman Boerhaave had het zeker niet wat alles betreft bij het rechte eind, maar tegelijkertijd is hij natuurlijk wel een belangrijk symbool van de vooruitgang in de geneeskunde. Hij wordt zelfs gezien als een van de grondleggers van de moderne geneeskunde. Maar ik denk dat wanneer hij nu geleefd zou hebben, hij er wel heel anders tegenaan zou kijken.”

Waarom wilde u deze flacon van het Janssenvaccin zo graag in de collectie?

„Het past sowieso in het nieuwe beleid dat we actueel verzamelen noemen. We willen ook de huidige wetenschap documenteren voor het nageslacht. Daar horen voorwerpen bij die belangrijke historische gebeurtenissen markeren en daar is dit er één van. Dit vaccin gaat mogelijk een oplossing bieden voor de crisis waar we nu middenin zitten en dat verhaal willen we graag documenteren.

„Dit vaccin heeft een speciaal Nederlands of Leids tintje. Het komt voort uit een celkweektechniek die hier in Leiden door het bedrijf Crucell is ontwikkeld.”

Maar dit is toch niet het eerste coronavaccin dat in Nederland werd ingezet?

„Dat hebben we ook verzameld! Dat is het allereerste ampul van het Pfizervaccin en bijbehorende injectiespuit die al op 6 januari werd gezet. Het Janssenvaccin is inderdaad al het vierde goegekeurde vaccin. De voorwerpen komen in de laatste vitrine van onze expositie Besmet!, die gaat over de bestrijding van infectieziekten vanaf de zeventiende eeuw tot nu.”

Wat vindt u ervan dat terrassen straks weer opengaan maar musea nog niet?

„Volgens het schema van de overheid zouden de musea wellicht op 26 mei weer open kunnen. Maar we hebben al vanaf het begin van de coronacrisis een heel goed protocol – je moet altijd online reserveren, er zijn timeslots en er zijn maxima gesteld per ruimte. Dus musea kunnen eigenlijk een heel veilig bezoek garanderen. We zijn er wel weer klaar voor inderdaad.”

Iedere week bespreekt de redactie wetenschap hier ophef in de wetenschap.