Amerika geeft weer om het klimaat – dat is de grootste winst

De cijfers van Mauna Loa blijven onverbiddelijk. Op deze vulkaan op Hawaii ligt, bijna 4.000 meter boven de zeespiegel, het observatorium waar Charles David Keeling in 1958 begon met het dagelijks meten van de concentratie van CO 2 in de atmosfeer. Bij de eerste metingen, die tot op de dag van vandaag doorgaan en zo de langste aaneengesloten datareeks ter wereld opleverden, telde de atmosfeer 313 delen CO 2 per miljoen (ppm). Inmiddels ligt de concentratie op ongeveer 417 ppm. Gemiddeld is het nu 1,3 graden warmer dan anderhalve eeuw geleden.

Aan die permanente toename van de hoeveelheid CO 2 – vooral door het gebruik van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas – is nog geen einde gekomen, ondanks alle beloftes om de uitstoot te reduceren tot een veilige waarde.

Op een door de Amerikaanse president Joe Biden georganiseerde virtuele klimaattop hebben veel landen de afgelopen dagen nieuwe ambities toegevoegd aan hun eerdere beloftes. De belangrijkste kwamen van Biden zelf: de VS gaan hun uitstoot tot 2030 reduceren met 50 tot 52 procent ten opzichte van 2005, ongeveer het dubbele van wat president Obama in 2015 beloofde. Een fonds van 2.000 miljard dollar moet het mogelijk maken. De VS hebben daarmee een krachtig signaal gegeven dat ze weer zijn aangeschoven aan de internationale klimaattafel.

En signalen vormen het fundament onder het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Dat kan niet anders, er bestaat nu eenmaal geen internationale autoriteit die klimaatbeleid kan afdwingen. Druk uitoefenen om doelen te halen en aan te scherpen is het hoogst haalbare. Wie te weinig ambitie toont, roept schande over zich af – internationaal, maar steeds vaker ook bij de eigen bevolking. Want de zorgen over klimaatverandering groeien.

Grootvervuiler VS

De terugkeer van de VS, nadat president Donald Trump de klimaatonderhandelingen de rug toekeerde, is daarom van groot belang. Niet alleen omdat de doelen van Parijs zonder grootvervuiler VS onmogelijk gehaald kunnen worden. Maar ook omdat de VS in het krachtenspel onontbeerlijk zijn.

Bidens klimaatgezant John Kerry, die nauw betrokken was bij de totstandkoming van ‘Parijs’, liet deze week zien dat hij dat spel niet is verleerd. De terugkeer ging op zijn Amerikaans. Kerry deelde reprimandes uit aan landen die te veel steenkool gebruiken (China, Australië), die zich verschuilen achter hun status als ontwikkelingsland (India), die hun bossen niet beschermen (Brazilië) of als rijk land te weinig ambitie tonen (Japan, Canada). Onder leiding van de VS zal de wereld een uitweg vinden uit de klimaatmisère, was de boodschap.

Critici zien dit als zelfoverschatting van de Amerikanen, die eerst thuis maar eens orde op zaken moeten stellen. Toch kan geen ander land de internationale rol van de VS overnemen, zo bleek de afgelopen vier jaar.

China nieuwe klimaatleider...

Het is zeker een verdienste van de Europese Unie en China dat ze ‘Parijs’ overeind hebben gehouden, zoals ze direct na Trumps aantreden beloofden. Maar beide klimaatgrootmachten misten de Amerikaanse assertiviteit om elkaar en anderen de les te lezen. China presenteerde zich weliswaar als nieuwe klimaatleider, maar was te zeer naar binnen gericht en diplomatiek te onervaren om die rol waar te maken. Europa kiest er liever voor om pijnpunten niet te benoemen, maar net zo lang door te praten tot ze zijn weggemasseerd.

„Geen land kan deze crisis alleen oplossen”, zei Biden donderdag. Zijn klimaattop heeft bewezen dat de onderhandelingen nog in leven zijn. Terwijl de geopolitieke spanningen oplopen – van zorgen over Navalny en rechten van de Oeigoeren tot de vrees voor een conflict over Taiwan en Oekraïne – liet geen van de genodigden het afweten. De waarschuwing van Bidens minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat mensenrechten niet konden worden afgekocht met klimaatbeloftes, schrok niemand af. Ook de Chinese president Xi Jinping en zijn Russische collega Vladimir Poetin niet. Allemaal waren ze erbij, allemaal deden ze nieuwe beloftes.

Die waren halfslachtig, dat wel. De VS zelf sjoemelden met het begrip ‘halvering van de uitstoot in 2030’, door niet het internationaal geldende ijkjaar 1990 te gebruiken, maar 2005, toen de Amerikaanse uitstoot juist een piek bereikte. En het is de vraag of Bidens investeringspakket ongeschonden door het Congres komt. Japan maakte het nog bonter door 2013 als ijkjaar te kiezen voor zijn beloofde reductie met 46 procent in 2030. Canada kwam niet verder dan 40 tot 45 procent reductie in 2030.

Poetin probeerde gebrek aan beleid te verdoezelen door te doen alsof de daling van de Russische CO 2 -uitstoot het resultaat is van krachtig optreden en niet van het ineenstorten van de Sovjet-industrie. Hij wees op het Russische areaal aan bossen dat volgens hem als een spons grote hoeveelheden CO 2 absorbeert, volgens hem een zegen voor de wereld. President Bolsonaro hield vol dat hij er alles aan deed om de Amazone te beschermen.

... en de grootste vervuiler

China blijft behalve de grootste vervuiler ook het grootste risico. Het land komt van ver en doet veel. Maar het is lang niet genoeg, concludeert zelfs de Chinese Academie van Wetenschappen in een vrijdag verschenen studie in het wetenschappelijk tijdschrift Science. Op dit moment bouwt China meer kolencentrales dan de rest van de wereld stillegt. Op de klimaattop sprak president Xi niet over een daling van het steenkoolgebruik, maar over een daling in de groei van dat gebruik. „We zitten in een andere fase van onze ontwikkeling dan de EU en de VS”, zei Xi.

Op de G7-top, de vergadering van de Arctic Council, de G20 en het World Economic Forum wordt verder gesproken over klimaat. De rekening van alle beloftes zal dan worden opgemaakt tijdens de klimaattop in Glasgow in november. Daar zal blijken of een opwarming van maximaal anderhalve graad in zicht blijft. Met zijn top heeft Biden het raderwerk in de aanloop daarnaartoe weer op gang gebracht.

