Agent doodgestoken in politiebureau in Franse plaats Rambouillet

Een Franse politieagent is vrijdag met een mes gedood bij de ingang van het politiebureau in de Franse plaats Rambouillet. Dat melden Franse media en persbureau AFP. De antiterrorisme aanklager heeft het onderzoek overgenomen. Er zijn de afgelopen tijd in Frankrijk meerdere steekincidenten geweest waarbij de politie het doelwit was.

Het voorval vond plaats rond het middaguur in de luchtsluis bij de entree van het gebouw. Het slachtoffer was 49 en kwam net terug van haar lunchpauze toen ze werd neergestoken. De agent was zelf niet gewapend en overleed terplaatse. Een collega-agent schoot daarop de aanvaller neer.

De 36-jarige dader is overleden aan zijn verwondingen. Hij was niet bekend bij de politie of veiligheidsdiensten. AFP meldt dat de man sinds 2009 in Frankrijk was.

De Franse premier Jean Castex heeft het voorval op Twitter een „barbaars gebaar van oneindige lafhartigheid” genoemd. „De republiek heeft een van zijn alledaagse helden verloren”. Even later is Castex ook naar het politiebureau afgereisd.