50Plus dreigt door ruzie uit de Tweede Kamer te verdwijnen

50Plus verkeert na de verkiezingsnederlaag van afgelopen maart opnieuw in crisis. Het enig overgebleven Tweede Kamerlid, fractievoorzitter Liane den Haan, staat lijnrecht tegenover haar eigen partijbestuur. Ze heeft inmiddels gedreigd uit de partij te stappen. Die somde in een vrijdag verstuurde publieke verklaring een waslijst aan klachten op over vermeend wangedrag van Den Haan.

Den Haan noemt de verklaring desgevraagd „ongelofelijk onprofessioneel”. Ze eist nu een nieuw partijbestuur dat wél op haar hand is. Het bestuur zelf gaat inmiddels ervan uit dat Den Haan op korte termijn opstapt en zelfstandig in de Tweede Kamer doorgaat. 50Plus is dan alleen nog in de Eerste Kamer vertegenwoordigd, met twee zetels, maar voor het eerst sinds 2012 niet meer in de Tweede Kamer.

Den Haan werd vorig jaar oktober binnengehaald als opvolger van Henk Krol. Die stapte in mei op na maanden van geruzie en gekrakeel. Den Haan kwam binnen op voorspraak van partijvoorzitter Jan Nagel. „We moeten een goede lijsttrekker hebben”, zei hij voorafgaand aan haar benoeming in een vraaggesprek met NRC. „Een goede kandidatenlijst en een goede campagne.”

Met ruzie de verkiezingen in

Maar dat is precies waar het aan heeft ontbroken. 50Plus ging al met veel geruzie de verkiezingen in en Den Haan had daar een belangrijk aandeel aan, schrijft het partijbestuur in de verklaring. Ze wijzigde zonder overleg met het partijbestuur het partijstandpunt over de AOW-leeftijd, duldde geen tegenspraak over de samenstelling van de kandidatenlijst en weerde 50Plussers in haar campagneteam. Het partijbestuur moest dat, naar eigen zeggen, slikken, zo staat in de verklaring: „We konden kiezen tussen een nieuwe en publicitair funeste rel of ons erbij neerleggen.”

Na de desastreus verlopen verkiezingen – de partij zakte van drie naar één zetel – ging het geruzie door. Den Haan weigerde elk overleg met het partijbestuur of de fractie in de Eerste Kamer, zo wordt in de verklaring opgesomd. Ze liet, zonder intern overleg, aan de verkenners Jorritsma en Ollongren weten dat ze de koers had verlegd. De partij zou niet aanschurken tegen FVD en PVV, maar een meer realistische ‘D66-koers’ gaan varen.

Bovendien weigerde ze recent medewerking aan tv-spotjes in het kader van de Zendtijd voor Politieke Partijen. Ze gaf geen toestemming om haar beeldmateriaal te gebruiken. De uitzending werd vervolgens ingetrokken. Daarna herhaalde ze haar dreigement om uit de partij te stappen.

„We kennen geen enkele democratische partij waar een lijsttrekker per dictaat wil bepalen wie er op de Tweede Kamerlijst komt”, schrijft het partijbestuur. „Of een lijsttrekker die, op straffe van ontwrichting van de partij wil bepalen welk bestuur er komt.” Den Haan noemt de beschuldigingen in een reactie niet alleen „onprofessioneel”, maar ook onwaar. „Maar dit is wel de partijcultuur die ik binnen 50Plus heb aangetroffen en waar de partij al jaren om bekendstaat. Ik herken me totaal niet in deze aantijgingen.”