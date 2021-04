Zeven gewonden bij steekpartij in AZC Echt

Bij een steekpartij in een asielzoekerscentrum in Echt zijn woensdagavond zeven mensen gewond geraakt, onder wie twee ernstig. Een 24-jarige bewoner van het centrum is als verdachte aangehouden. Hij zit donderdag nog vast. Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niets bekend. Dat meldt de politie.

Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, zij zijn allemaal inwoners van het complex. In het asielzoekerscentrum wonen ongeveer 400 mensen, van verschillende nationaliteiten. Volgens de politie is het nu weer rustig in de opvanglocatie.

De burgemeester van Echt, Jos Hessels, laat aan lokale en regionale media weten erg geschrokken te zijn van het incident. Hij zegt dat tientallen mensen de steekpartij gezien hebben. Zij krijgen slachtofferhulp. „Het zijn mensen die uit een moeilijke situatie komen en juist geweld ontvluchten, dat ze dan hier ook weer met zo’n gewelddadige actie geconfronteerd worden is heel erg voor ze.” Bewoners van het gedeelte van het asielzoekerscentrum waar de steekpartij heeft plaatsgevonden worden elders op het terrein opgevangen.