Rekenkamer: ‘Geef AIVD en MIVD meer geld of beperk het toezicht’

Stel: een person of interest doet de komende week Nederland aan. Een onderzoeksteam van een van de twee Nederlandse inlichtingendiensten zou meneer X graag volgen – niet omdat hij een gevaar is voor de nationale veiligheid, maar omdat kennis van zijn contacten kan bijdragen aan de strategische inlichtingenpositie van AIVD of MIVD.

Er is alleen een probleem: binnen de huidige Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv-2017) is het niet mogelijk om binnen een week de operatie tegen meneer X goedgekeurd te krijgen. De inlichtingendienst besluit om meneer X te laten lopen: jammer maar helaas.

Het voorbeeld van meneer X is niet verzonnen, al is het om redenen van staatsveiligheid geanonimiseerd . Het is een van de casussen uit een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de Wiv-2017 dat donderdag verscheen. Volgens de Rekenkamer heeft de nieuwe wet geleid tot veel extra administratieve procedures, waardoor de slagkracht van de inlichtingendiensten „onder druk staat”.

De wet uit 2017 moest het tappen van internetkabels mogelijk maken. De ‘sleepnetwet’ leidde tot een maatschappelijke discussie en een referendum. Om aan de kritiek tegemoet te komen, werd de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) in het leven geroepen. Deze toezichthouder moet vooraf goedkeuring verlenen voor onder meer de kabeltaps.

‘Patstellingen’ en ‘frictie’

De nieuwe regeling leidde al snel tot problemen tussen de toezichthouders en de diensten. De discussies liepen zo hoog op, dat een evaluatiecommissie vorige maand sprak over „patstellingen” en „frictie” tussen de AIVD, MIVD en de toezichthouders. De commissie stelde voor om de wet op 57 punten aan te passen.

Vooral de bevoegdheden van de TIB moeten worden ingeperkt. TIB-voorzitter Mariëtte Moussault dreigde daarna in NRC op te stappen omdat de TIB dan „een stempelmachine” zou worden.

De nieuwe wet en de discussies tussen de TIB en de diensten hebben ook geleid tot „extra administratieve lasten of handelingen”, zo constateert de Rekenkamer. Inmiddels is ongeveer een op de tien medewerkers van de diensten bezig met het voldoen aan de eisen van de Wiv, schrijft de Rekenkamer. Dat leidt tot een verminderde slagkracht van de diensten en minder tijd voor het uitvoeren van onderzoek in het belang van de nationale veiligheid.

Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, zegt: „De wetgevers – kabinet en Tweede Kamer – hebben onderschat welke gevolgen de Wiv op de diensten zouden hebben.”

Het onderzoek van de Rekenkamer naar de diensten was spannend, zegt Visser. „We mochten in alle kasten kijken en alle deuren openen. Tegelijkertijd is het resultaat een klassiek rekenkamerrapport.” Net als in andere gevallen stelt de Rekenkamer vast dat er te weinig tijd genomen is om over de impact van de ingewikkelde wetgeving na te denken. „Er was bij iedereen te weinig aandacht voor de uitvoerbaarheid van de wet. Dat zien we helaas vaker.”

Achterstallig onderhoud

De Wiv werd in 2018 ingevoerd terwijl de AIVD nog herstelde van ingrijpende bezuinigingen tussen 2012 en 2015. De dienst moest toen een derde van het budget inleveren, hoewel de bezuiniging snel teruggedraaid werd. Dat liet „diepe sporen” achter in de organisatie, zegt Visser.

Om te voldoen aan veel van de nieuwe eisen van de Wiv moesten de IT-systemen van de diensten op de schop. Maar het „technologische fundament” van de MIVD is volgens de Rekenkamer „sterk verouderd”. Bij de AIVD zijn de IT-systemen gefragmenteerd en in de loop der jaren aan elkaar geknoopt, terwijl „inzicht in deze vervlechting ontbreekt”. Die toestand maakt het moeilijk om de vereiste wijzigingen voor de Wiv door te voeren.

De afgelopen jaren verbeterde veel, vinden zowel de toezichthouders als de diensten. „Hier dwingt de wet een professionalisering af die toch al nodig was”, zegt Visser.

Volgens Visser is er een andere „balans” gekomen in het inlichtingenwerk: meer administratie omdat meer verantwoording afgelegd moest worden. Het toezicht wringt vooral bij langjarig, strategisch onderzoek naar vooralsnog onbekende dreigingen en samenwerking met partnerdiensten in het buitenland.

Volgens de Rekenkamer zijn twee oplossingen mogelijk. Of meer geld voor de diensten, of de wet aanpassen en het toezicht beperken – ten koste van de privacy van burgers. Een ingewikkelde puzzel, zegt Visser, waar zijn rapport maar één stukje van is. „Ik puzzel zelf niet mee.”