Wereldkampioen Lilian de Geus vecht voor de laatste gouden medaille op de oude RS:X-plank

Al bijna drie jaar staat Lilian de Geus in de wacht. Toen ze in de zomer van 2018 wereldkampioen windsurfen werd in het Deense Aarhus, plaatste ze zich als eerste Nederlandse sporter voor de Olympische Spelen van Tokio. Toen het nieuwe coronavirus zich langzaam over de aarde begon uit te spreiden verkeerde ze in olympische topvorm, getuige haar tweede wereldtitel in Sorrento, Australië. „Sportief was ik er wel heel erg klaar voor”, zegt De Geus met lichte spijt in de stem.

In Cádiz begint De Geus (28) vrijdag aan een nieuw WK, haar laatste stap richting Tokio. Deze keer echt, hoopt ze. „Als het niet doorgaat zou ik het vreselijk vinden, maar ik probeer er niet aan te denken”, zegt ze vanuit Zuid-Spanje. Het wachten heeft haar lang genoeg geduurd. Zeker gezien haar laatste olympische ervaring. De Geus wil revanche nemen op zichzelf. In de Baai van Guanabara in Rio de Janeiro miste ze in 2016 het podium op slechts één punt. „Dat was een enorme teleurstelling. Maar het heeft me in de jaren daarna juist extra motivatie gegeven om nog harder te werken, zodat ik nooit meer vierde word.”

Gefilmd door concurrentie

Twee wereldtitels verder is ze dus. Het heeft gewerkt. Ze is de windsurfer op wie het hele internationale veld jaagt. Ze wordt tijdens trainingen heimelijk en openlijk gefilmd door haar buitenlandse concurrenten, die op zoek zijn naar het geheim van Lilian de Geus. Bijvoorbeeld door de Japanners, die komende zomer een thuiswedstrijd surfen. „Ze zijn redelijk klein en gaan niet zo heel hard met harde wind. Ze zijn heel erg benieuwd hoe het komt dat ik dat wel kan.”

Haar successen passen naadloos in een Nederlandse traditie die is gegroeid sinds de uitvinding van het RS:X surfboard. Het werd ontwikkeld met hulp van Hagenaar Casper Bouman, die in 2006 op het Gardameer bij Torbole de eerste wereldkampioen werd op de toen nieuwe olympische plank. Na Bouman, al jaren de technische coach van De Geus, heerste Dorian van Rijsselberghe in de klasse bij de mannen als ware vorst. Hij is inmiddels opgevolgd door zijn kroonprins, Kiran Badloe, net als De Geus tweevoudig wereldkampioen én afkomstig uit Almere.

Lilian de Geus Foto Richard Langdon

„We hebben een goede lichting, denk ik”, zegt De Geus. „En goede talenten groeien in Nederland door naar de top. Ik zie in landen als China of Israël vaak enorme teams vol met talenten. Die vragen zich af hoe wij zoveel medailles halen.”

Wat het geheim precies is, weet ze zelf ook niet. De Geus is relatief klein en licht, eigenlijk te licht voor deze klasse. „Ik vond het altijd vervelend om dat te horen. ‘Je gaat het nooit redden in de RS:X’, zeiden veel mensen tegen mij. Dat was heel erg demotiverend. Maar ik heb me aangepast. Het gewicht van de surfers is omlaag gegaan. Ik ben technisch beter geworden, fysiek sterker en tactisch slimmer.”

Bouman zag zeven jaar geleden bij De Geus een eigenschap die hij bij andere surfsters miste. „Lil heeft geen angst”, zei hij destijds in NRC. „Ze is niet bang om hard te gaan bij veel wind of hoge golven, ze is niet bang om te vallen. Als je andere dames probeert te pushen met veel wind, overheerst vaak de angst.”

Door al het eremetaal dat de RS:X de Nederlandse zeilploegen in de loop van de jaren opleverde, zou je een onvoorwaardelijke liefde verwachten voor de 2,86 meter lange plank. Maar niets is minder waar. De surfers willen door, ze willen vernieuwing, meer spektakel, ook Lilian de Geus. Zij en veel collega’s kunnen niet wachten op de volgende stap, vanaf de Spelen van Parijs in 2024. „Ik ben ook wel een beetje klaar met de RS:X”, erkent ze.

Foilen vanaf 2024

Want na ‘Tokio’ verdwijnt het board van het olympische programma, dertien jaar na de introductie bij de Spelen van Beijing (2008). Na de Spelen van Tokio wordt de oude RS:X definitief op de kade gezet. In Parijs ligt dan een gloednieuwe, futuristisch ogende plank klaar die iQFoil heet.

Net als veel zeilboten is ook het windsurfen bezig met de overstap naar ‘foilen’. Doordat de plank omhoog wordt gestuwd door een gekromd zwaard aan de onderkant gaat hij zweven. De snelheden liggen daarmee veel hoger dan de traditionele boten en planken. Die veranderingen zijn al jaren bezig in de internationale zeilwereld.

Dat is waar De Geus ook heen wil. Dat is wat ze ging doen toen de Olympische Spelen een jaar geleden werden uitgesteld. „Je hebt allerlei leuke toys op de foil, om naast het surfen te doen. Het is goed voor de sport, veel spectaculairder. Het gaat harder, het is nieuw. Het voelt alsof je over het water zweeft. Ook met weinig wind ga je hard. Dat is een groot verschil met surfen.”

Lilian de Geus Foto Richard Langdon

In haar afscheidsrede voor het oude board zal ze zeker herinneren aan de kick die het geeft als je met harde wind, 25 knopen (windkracht 6), fysiek wordt uitgeput op de hoge golven. De Geus: „Het is een mega-technisch board. Je moet technisch zo goed varen om het board hard te laten gaan. Met het foilen heb ik dat nog niet gevoeld. Je gaat hangen, en je gaat hard. Het ziet er niet zo atletisch uit. Maar bij foilen scheer je als een zeemeeuw over het water, dat is echt een magisch gevoel. Ik hoop dat ik de RS:X kan afsluiten met een mooie gouden medaille en daarna gooi ik het board weg.”

Uitdagend

De omstandigheden in Japanse wateren zijn redelijk gunstig voor haar, weet De Geus na een hele reeks bezoeken in de afgelopen jaren. „Het is uitdagend, het weer kan heel erg verschillen. Veel wind, weinig wind, tyfoons kunnen voor verschillende omstandigheden zorgen. Ik ben een allrounder, dus ik vind een week met verschillende omstandigheden prima.”

Hoe ze de Olympische Spelen in Tokio moet zien? Zonder buitenlandse fans, en misschien wel helemaal zonder publiek, wordt het radicaal anders dan het chaotische volksfeest dat de Olympische Spelen van Rio de Janeiro waren. „Het contrast met Rio kan niet groter zijn. Het is heel jammer, mijn hele familie had geboekt voor Tokio. In onze sport maak je niet veel mee van wat er op de kant gebeurt. Het is jammer, maar het is niet anders in deze tijd. Ik ben nog steeds heel erg gemotiveerd, omdat ik er heel hard voor heb getraind. Maar ik had gehoopt dat het anders was geweest, met publiek en mijn familie. Ik hoop dat ze het goed in beeld kunnen brengen.”