‘Als ik iemand wil verkrachten, dan kies ik wel een knappere jongen’

Het is een weinig voorkomend slag boeken dat altijd meteen nieuwsgierig maakt: het omkeerboek. In zo’n boek wordt een verhaal tweemaal verteld, vanuit twee perspectieven, los van elkaar over hetzelfde, in één bandje. Om beide kanten van hetzelfde verhaal te horen, moet je het boek omdraaien en opnieuw beginnen met lezen. De verse Theo Thijssen-laureaat Daan Remmerts de Vries excelleerde eens in het genre, met het kinderboek De Noordenwindheks (2004) over twee zieke kinderen, verder komt het niet veel voor.

Maar nu is er Roelof Smit (1985), die zijn tweede roman, getiteld De dubbele waarheid, wijdde aan een #metoo-zaak. Zo’n verhaal past uitstekend in deze vorm, want zegt iemand nog weleens nee als hij eigenlijk ja bedoelt, dan wel ja als hij eigenlijk nee bedoelt? Begrijpen bedpartners elkaar soms verkeerd, of is dat onbestaanbaar? Wiens schuld is het, wanneer seks op een misverstand berust en nota bene geen van de twee er om te beginnen echt zin in had?

Roelof Smit portretteert twee jongemannen. De een, Milan de Groot, werd vernoemd naar een voetbalclub. Zijn vader werkt bij de Gamma, zijn moeder is dood. Van de ander, Ruben Staal genaamd, zijn beide ouders hoogleraar. Zijn vader is wát trots bij zijn geboorte: ‘In de loop van mijn leven reageerden heel wat mannen enthousiast op mijn geslachtsdeel, maar niemand was er zo blij mee [als hij].’ Mooi uitgewerkt en dragend voor beide verhaallijnen zijn de vaderverhoudingen. Milan stelt zijn vader teleur doordat hij studeert, Ruben juist doordat hij dat niet doet: die werkt blijmoedig in een pannenkoekenhuis, totdat hij ontdekt wordt als model.

Ruben wordt een hele grote en heeft een hele grote. Die gebruikt hij vaak en graag, en niet alleen in onderbroekenreclame. Zolang seks maar ‘geen gedoe’ oplevert. Dat levert het dus wel, lange tijd nadat hij eens op Milan is gestuit in een club en hem mee naar huis nam. Ineens verschijnt er een appje op zijn mobiel; hij heeft geen idee wie het is die hem zo nodig spreken moet, laat staan waarover.

Filmende influencer

Milan heeft dan al jarenlang geleden onder wat er eenmalig is gebeurd tussen hen. Van een levenslustige student is hij veranderd in een zonderling die alleen contact maakt met een kat. Zijn studie is gestrand, hij gaat gebukt onder schaamte en schuld. Als hij dan toch nog de juiste man ontmoet, die toevallig advocaat is en strijdbaar van aard, besluit hij Ruben alsnog aan te spreken op de bewuste nacht.

Mooi is Milans aanvankelijke overtuiging dat Ruben weet dat de seks onvrijwillig was: dat ligt heel anders wanneer je Rubens kant van het verhaal leest. Voor ze het weten wordt de zaak breed uitgemeten in de media. Tot een aangifte komt het uiteindelijk niet. Maar Rubens modellencarrière is van de baan. Die graaft zijn eigen graf met een onder invloed van drugs gemaakte opmerking tegen een influencer die hem toevallig filmt: ‘Als ik iemand wil verkrachten, dan kies ik wel een knappere jongen.’ Hoe erg de teloorgang van zijn carrière is, is de vraag: het modellenbestaan was zijn droom al niet. Milan intussen heeft een zekere genoegdoening, maar ook hij raakt door de openbaarmaking veel kwijt.

Smit schrijft slim en simpel tegelijk, De dubbele waarheid is van stijl vooral adequaat te noemen. Maar hij peurt wel het maximale uit de mogelijkheden die een omkeerboek biedt. De ‘scharnierpunten’, die in beide verhalen voorkomen, zijn goed gevonden en spannend uitgewerkt. Als je uitgelezen bent, vraag je je nog steeds af hoe het zit.



Roelof Smit: De dubbele waarheid. Podium, 208 blz. € 20,99 De dubbele waarheid. Podium, 208 blz. € 20,99 ●●●●●