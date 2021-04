VS, Japan en Canada uiten ambitieuze klimaatdoelen op virtuele top

Op de door de Verenigde Staten georganiseerde virtuele klimaattop buitelen de regeringsleiders donderdag over elkaar heen om hun goede bedoelingen te uiten. President Joe Biden beet het spits af met de aankondiging dat de Amerikaanse CO₂-uitstoot in 2030 tussen de 50 en 52 procent lager moet liggen dan in 2005, aldus persbureau Reuters. Het betekent bijna een verdubbeling van het door de vorige president Barack Obama gestelde doel en is, in de woorden van de Britse premier Boris Johnson, een „game changing” toezegging. Vóór de coronapandemie, in 2019, zaten de VS op 13 procent uitstootvermindering.

Aan de tweedaagse virtuele top, die vanwege corona digitaal is, nemen leiders van veertig landen deel. Meerdere grote vervuilers hebben al nieuwe klimaatdoelen aangekondigd. Zo vervroegde Brazilië zijn doelstelling om klimaatneutraal te worden met tien jaar naar 2050, zei Japan de CO₂-uitstoot met 46 procent te willen terugbrengen in 2030 en beloofde Zuid-Korea te stoppen met de overheidsfinanciering van nieuwe elektriciteitscentrales die op kolen draaien. De Canadese premier Justin Trudeau verhoogde zijn eerder gestelde doel van 30 procent uitstootvermindering in 2030 naar 40 tot 45 procent.

Ook Rusland en ‘s werelds grootste vervuiler China hebben, ondanks hun economische en politieke rivaliteit met de VS, toegezegd hun uitstoot te verminderen. „Het milieu beschermen is de productiviteit beschermen, en het milieu stimuleren is de productiviteit verhogen”, aldus de Chinese president Xi Jinping. „Zo simpel is het.” Beide landen hebben op de virtuele top vooralsnog geen nieuwe streefgetallen voor CO₂-uitstoot genoemd. Eerder stelde China zich al het doel in 2060 klimaatneutraal te zijn. Nederland maakt geen onderdeel uit van het hoofdprogramma van de klimaattop, maar doet wel mee aan een zogenoemde ‘break-out sessie’.