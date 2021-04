Vervolging Nederlandse topjurist om verduistering

Het Openbaar Ministerie gaat de voormalige Nederlandse secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (IAP), Derk K., strafrechtelijk vervolgen wegens verduistering van geld van deze organisatie en valsheid in geschrifte.

Volgens het OM in Oost-Brabant zou de voormalige officier van justitie „grote geldbedragen van de IAP in eigen zak hebben gestoken”. Volgens justitiële bronnen gaat het om een bedrag van zo’n 90.000 euro dat de man voor eigen plezier zou hebben besteed. Hij zette onder meer tijdens dienstreizen naar Oost-Europa de bloemetjes buiten en betaalde dit met een creditcard van de aanklagersvereniging en met contant geld dat leden hadden afgedragen als contributie. Het OM verklaart dat het gaat om verduistering van „een bedrag van vele duizenden euro’s”. K. zou ook „bepaalde financiële posten in de administratie hebben gewijzigd”.

Spreekbuis van aanklagers in 170 landen

De IAP werd opgericht in 1995. Nederland betaalde het startkapitaal voor deze organisatie en het secretariaat werd in Den Haag gevestigd. De IAP is een internationale samenwerkingsverband van aanklagers. Doelstelling van de organisatie is onder andere het bevorderen van eerlijke en onafhankelijke vervolging van criminele vergrijpen. Het IAP is naar eigen zeggen de spreekbuis van 350.000 aanklagers in 170 landen.

De strafrechtelijke vervolging van K. is een pijnlijke affaire voor het OM. De verdachte was een belangrijke senior advocaat-generaal en werd in 2010 benoemd als secretaris-generaal van de IAP. In maart 2016 werd hij ontslagen toen bleek dat K. geld van de aanklagersclub in eigen zak had gestoken. Volgens het jaarverslag van de IAP volgde het ontslag nadat accountants „financiële onregelmatigheden” hadden vastgesteld. „Het meeste van het (verduisterde) geld is terugbetaald”, aldus het jaarverslag. Voor de nog resterende schulden is met K. een betalingsregeling getroffen. In 2017 heeft de opvolger van K., officier van justitie Han Moraal, aangifte gedaan bij het OM over de diefstal.

Onderzoek geleid door parket Oost-Brabant

Het onderzoek naar de verduistering heeft ruim vier jaar geduurd. De vertraging is mede veroorzaakt doordat er gesteggel was over welk parket de strafzaak het beste kon afhandelen. In 2018 bepaalde de Hoge Raad dat het arrondissementsparket Oost-Brabant het onderzoek zou leiden. Het vooronderzoek gebeurde aanvankelijk door het functioneel parket dat onder leiding stond van hoofdofficier van justitie Marianne Bloos. Zij is inmiddels ontslagen na onder meer in opspraak te zijn gekomen over een omstreden dienstreis naar een IAP-congres in Thailand in 2012.

In het onderzoek naar K. zijn volgens het OM „verschillende betrokkenen gehoord, onder wie de inmiddels ontslagen medewerker”. Na verder onderzoek heeft het OM besloten om de man te vervolgen. Wanneer de zaak voor de rechter komt is nog onbekend. De verdachte en zijn advocaat waren niet voor commentaar bereikbaar.