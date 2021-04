Vermiste duikboot in Indonesië mogelijk te diep gezonken voor reddingsactie

De duikboot van de Indonesische marine die woensdag ten noorden van Bali vermist is geraakt, is mogelijk te diep gezonken om de 53 bemanningsleden aan boord nog te kunnen redden. Dat heeft de Indonesische marine donderdag bekendgemaakt, melden de internationale persbureaus. De duikboot is gemaakt voor een diepte van 200 tot 250 meter en de marine vermoedt dat het vaartuig zich momenteel bevindt op 600 meter diepte of meer. Als de duikboot te diep komt, kan deze imploderen.

Het leger heeft volgens persbureau AP meer dan twintig marineschepen, twee onderzeeërs en vijf helikopters ingezet bij de zoektocht naar de onderzeeër en zijn opvarenden. Indonesië krijgt ook hulp vanuit het buitenland. Maleisië en Singapore hebben al schepen gestuurd die de komende dagen zullen arriveren. Ook vanuit Duitsland, Frankijk, Australië en de Verenigde Staten is hulp aangeboden. Bij de zoektocht is haast geboden: aan boord van de duikboot is genoeg zuurstof tot zaterdag.

De onderzeeër KRI Nanggala 402 vertrok woensdag voor een oefening met torpedo’s. Kort nadat de duikboot onder water ging, verloor de marine het contact met de leiding en verdween het vaartuig van de radar. Mogelijk is de bemanning door een storing de controle over de duikboot verloren. Later op woensdag werd een olievlek gevonden, wat erop kan wijzen dat er schade aan boord is. Het is niet helemaal zeker of deze olievlek afkomstig is van de duikboot.