Twintig CDA-afdelingen sturen brandbrief: regeer niet met Rutte

Zo’n twintig lokale CDA-afdelingen sturen donderdagavond een brandbrief aan de Eerste en Tweede Kamerfracties van de partij met de oproep om niet te regeren met demissionair premier Mark Rutte (VVD). Dat bevestigt gemeenteraadslid Gabrielle Heine van Maastricht op Twitter na berichtgeving van The Post Online. De briefschrijvers stellen dat „deelname aan een kabinet-Rutte IV voor ons ongeloofwaardig en geen optie” is en het CDA beter af zou zijn als oppositiepartij.

Een groot deel van de brief gaat over de Toeslagenaffaire. De briefschrijvers benoemen de conclusies van de commissie-Van Dam, die onderzoek deed naar het schandaal en concludeerde dat het kabinet en de Belastingdienst de rechtsstaat hebben geschonden en het parlement onjuist is geïnformeerd. Volgens de CDA-afdelingen is demissionair premier Rutte „de verpersoonlijking van deze neergang van democratische waarden”. Ook stellen de CDA’ers dat de „geloofwaardigheid van de overheid onder zijn leiding is aangetast” en „de waarheid voor hem geen uitgangspunt is gebleken, maar een optie”. Het is niet duidelijk wanneer de brief is opgesteld.

Hun partij zou afstand moeten nemen van Rutte en „een eenduidige koers” moeten gaan varen. Hierbij zou meer oog moeten komen voor de „kernwaarden” van het CDA, zoals publieke gerechtigheid en solidariteit. „Regeren is voor het CDA haast een tweede natuur geworden, maar het mag niet ten koste gaan van ons eigen verhaal”, zo leest de brief. Dit zou ook nodig zijn om de slechte verkiezingsresultaten recht te trekken.

In de brief wordt de rol van Tweede Kamerlid Pieter Omzigt bij het onthullen van de Toeslagenaffaire benoemd. De briefschrijvers stellen „waardering en erkenning” voor Omtzigt te hebben gemist bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de CDA’ers kan Omtzigt het CDA weer uit het slop trekken en „doen uitgroeien tot een brede volkspartij”.

