Tuchtcommissie spreekt turncoach Gerben Wiersma vrij

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft turncoach Gerben Wiersma vrijgesproken van aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag door (oud-)turnsters die hij begeleidde. De tuchtcommissie publiceerde op donderdagmiddag de uitspraak van 9 april. Er was „onvoldoende bewijs” dat Wiersma zich schuldig heeft gemaakt aan de aantijgingen. Een paar van de meldingen zijn volgens de commissie bovendien geen overtredingen van het tuchtreglement.

In de uitspraak worden klachten van vijf (oud-)turnsters tegen Wiersma behandeld over 2010 en 2011, toen hij als coach van het Nederlandse vrouwenturnteam werkte. Er zou in die tijd een „angstcultuur” geheerst hebben, waardoor turnsters blessures niet durfden te melden. Ook zou Wiersma ongewenste opmerkingen tegen turnsters hebben gemaakt over hun gedrag - een van de vrouwen zou hij „het moeilijkste meisje van Nederland” hebben genoemd, een ander „schizofreen”. Uit de inhoudelijke behandeling van de zaak blijkt dat Wiersma de aantijgingen (bijna) allemaal heeft ontkend.

In een verklaring van de turnbond (KNGU) schrijft Wiersma dat hij blij is met de uitspraak, al wil hij „niet voorbij gaan” aan de „negatieve ervaringen” die de turnsters in het verleden hebben opgedaan - „kennelijk deels bij mij”. De KNGU schrijft te begrijpen dat „de uitkomst voor de melders mogelijk niet in verhouding staat tot het ervaren leed”. De aanklager en de melders kunnen besluiten in hoger beroep te gaan. Of Wiersma terugkeert als turncoach is nog onbekend. In maart legde hij zijn functie als bondscoach na elf jaar neer.

In de zomer van 2020 zei turncoach Gerrit Beltman tegen het Noordhollands Dagblad dat hij turnsters had vernederd en mishandeld „om medailles te winnen”. Na het artikel kregen de KNGU en het Centrum Veilige Sport Nederland klachten binnen – ongeveer zeventig daarvan werden opgepakt door het ISR. De klachten gaan onder meer over Wiersma, Vincent Wevers en nog 23 andere coaches. Naar aanleiding van de klachten werd het topsportprogramma voor de Nederlandse turnsters door de KNGU opgeschort.