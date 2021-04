Strompelen door het beloofde land

Toen het nieuws binnenkwam dat Joe Biden verkozen werd tot de 46ste president van de Verenigde Staten, brak politiek commentator Van Jones op CNN live in tranen uit. Jones noemde de verkiezingsuitslag een opluchting voor minderheden, zoals moslims en immigranten, die vier jaar lang te maken hadden gehad met een uitgesproken xenofobe president. Die hoefden zich nu geen zorgen meer te maken dat iemand in het Witte Huis hen eruit wilde zetten.

Jones was natuurlijk niet de enige die Trump vooral zag als een anomalie. Vandaar dat je, na de door Trump aangeblazen bestorming van het Capitool, van alle kanten in de VS kon horen: dit is niet wie we zijn als natie. Behalve de democratische beginselen heeft Trump ook het zelfbeeld bezoedeld waar Amerika zo prat op gaat – die befaamde shining city on the hill, die zoveel mensen uit alle uithoeken van de wereld naar het beloofde land trok.

Maar was het Trump-tijdperk wel zo on-Amerikaans? In ieder geval niet voor immigranten in de VS, schrijft de gevierde Marokkaans-Amerikaanse auteur Laila Lalami in haar boek Conditional Citizens. In haar boek, eigenlijk meer een essaybundel, beschrijft ze op literaire wijze de migrantenervaring in de VS en laat zien: Trump was vooral een breuk met een mythe.

Lalami vertrok begin jaren negentig van Marokko naar de VS voor een studie en besloot te blijven voor de liefde. In 2000 werd ze officieel Amerikaans staatsburger, met bijbehorende naturalisatie-ceremonie waarbij trouw wordt gezworen aan de VS. De bijna sacrale bijeenkomst maakte indruk op haar, net als het bezit van dat machtige blauwe paspoort, dat haar vrijwel over de hele wereld vrije toegang verschaft. Maar Lalami kwam er ook al snel achter dat de acceptatie van het ontvangende land niet onvoorwaardelijk is. Bijvoorbeeld wanneer douaniers haar Amerikaanse man vroegen hoeveel kamelen hij voor haar had moeten ruilen. 9/11 moest nog plaatsvinden.

Lang integratieproces

Migranten belichamen de Amerikaanse belofte, zo verklaren zowel Democraten als Republikeinen op retorische wijze. Nieuwe Amerikanen omarmen hun nieuwe thuisland dan ook vaak met overgave. Maar het integratieproces volgt een grillig patroon, ziet Lalami. Migrantengroepen doorlopen een lange weg van wantrouwen, conflict en aanpassing voordat ze volwaardig onderdeel zijn van de mainstream. Migranten worden ook meestal pas als gevestigden beschouwd wanneer ze afgelost worden door nieuwkomers, die op hun beurt weer door dezelfde hoepels moeten springen.

Maar ook na decennia aanwezigheid moeten migranten en hun kinderen blijven vrezen voor hun verworven plek in de Amerikaanse maatschappij. Lalami beschrijft hoe halverwege de 19de en begin 20ste eeuw de VS met wetgeving niet alleen het staatsburgerschap van Chinezen en Mexicanen bijna onmogelijk maakten, maar dat ook naar believen introkken. En in tijden van oorlog is het land onberekenbaar, zoals de Japanse inwoners in de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog aan den lijve ondervonden. De plek waar Lalami zich tot Amerikaanse liet naturaliseren, zo ontdekte ze, was dezelfde locatie waar Japans-Amerikaanse staatsburgers na de aanval op Pearl Harbor in 1941 massaal ‘uit voorzorg’ werden geïnterneerd.

Willekeur

De vele historische en persoonlijke voorbeelden geven aan hoe migranten overgeleverd zijn aan de willekeur van wat Lalami noemt ‘een kastenstelsel met het moderne equivalent van witte landheren bovenaan de sociale hiërarchie’. Het gevoel geen volwaardige burger te zijn is beklemmend, ervaart ze, ook (of juist) als ‘geslaagde’ migrant. Na elk incident waar een migrant bij betrokken is, volgt dan ook een onzekere en angstige periode. Zoals na de jihadistische aanslag in San Bernardino in 2015, wanneer een islamitische kennis voorstelt om migranten zich massaal te laten aanmelden voor het leger, om het wantrouwen bij landgenoten weg te nemen. Een reactie die je nooit zult horen van witte Amerikanen, al zijn witte daders verantwoordelijk voor veruit de meeste aanslagen in de VS.

‘Het komt als een grote schok’, zo zei James Baldwin, ‘om te ontdekken dat de vlag waar je samen met iedereen trouw aan zweert, geen trouw zweert aan jou.’ Met Conditional Citizens laat Laila Lalami zien dat die uitspraak meer dan een halve eeuw later onbehaaglijk actueel is.



Laila Lalami: Conditional Citizens. On belonging in America. Pantheon Books, 208 blz. € 22,99 Conditional Citizens. On belonging in America. Pantheon Books, 208 blz. € 22,99 ●●●●●