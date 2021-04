Stedelijk in gesprek met eerder geschorste conservator

Het Stedelijk Museum Amsterdam gaat in gesprek met Thomas Castro, de in augustus benoemde conservator grafische vormgeving. Dat heeft het museum dondermiddag gemeld in een persbericht.

De aanleiding voor het gesprek is een artikel over grensoverschrijdend gedrag op kunstacademies dat woensdag door NRC en Het Parool werd gepubliceerd. Daarin stond dat Castro als hoofd van de afdeling grafische vormgeving bij de hogeschool ArtEZ in Arnhem op non-actief was gesteld.

Dat gebeurde in de zomer van 2019 nadat een extern onderzoeksbureau een ‘brandbrief’ van studenten en oud-studenten van Castro had onderzocht. Zij klaagden over de onveilige werksfeer op de door hem geleide afdeling. In de brandbrief schreven de studenten dat de lesmethoden van Castro hebben geleid tot psychiatrische problemen en grote uitval van getalenteerde studenten. Ze illustreerden hun klacht met diverse voorbeelden.

Transparant

Het museum laat weten dat Castro tijdens de sollicitatie transparant is geweest over zijn schorsing. Hij heeft het museum niet verteld, zegt het museum desgevraagd, dat het conflict ging om zijn pedagogische aanpak. Uit de referentiecheck en de sollicitatiegesprekken kwam dat evenmin naar voren, aldus de woordvoerder.

Omdat NRC en Het Parool attendeerden op de online gepubliceerde brandbrief is het museum nu alsnog op de hoogte geraakt van de oorzaak van Castro’s arbeidsconflict. Bij zijn benoeming verstuurde het Stedelijk een persbericht waarin de nieuwe medewerker een „educator pur sang” werd genoemd.

Artistiek directeur Rein Wolfs en zakelijk directeur Jacqueline Bongartz geven in het donderdag verspreidde persbericht aan dat het Stedelijk Museum geen grensoverschrijdend gedrag tolereert. Elke melding die daarvan binnen het museum wordt gedaan, wordt serieus genomen. In zulke gevallen vindt overleg tussen de melder en de vertrouwenspersoon plaats en wordt gezocht „naar passende vervolgstappen”.