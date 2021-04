Statiegeld

Voor de feestelijkheid trekken we tegenwoordig thuis met regelmaat een flesje bier open. Alcoholvrij, dat lijkt ons het best. Het regime van glas wegbrengen loopt echter achter bij de gestegen inname. Ik tors dus een loeizware tas naar het statiegeldportiek van de Dirk.

Terwijl ik minutenlang mijn flesjes in de automaat duw, zie ik een dakloze mijn kant op komen. Mijn portemonnee ligt nog thuis. Door het geratel van de machine hoor ik de man iets vragen. „Wat zeg je?”, reageer ik afwerend. Hij blijft onverstaanbaar.

Dan is de machine uitgerateld. Bezorgd kijkt hij me aan. En vraagt: „Heb je het ook zo moeilijk?”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl