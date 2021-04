Staat overwoog koop HEMA-aandelen

De overheid overwoog vorig jaar voor 50 miljoen euro mede-aandeelhouder in HEMA te worden om het noodlijdende warenhuis te redden. HEMA zou daarmee deels een staatsbedrijf worden. Tot die stap zou alleen worden overgegaan als het bedrijf geen overeenstemming zou bereiken met schuldeisers en er geen andere mogelijkheid zou zijn om HEMA te redden. Dat blijkt uit documenten die NRC met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ontving.

Het noodscenario kwam in beeld nadat de Europese Commissie een streep zette door de voorkeursoptie van de overheid. Aanvankelijk overwoog het ministerie van Economische Zaken om speciaal voor de winkelketen de limiet van een coronasteunmaatregel op te rekken. HEMA zou dan honderden miljoenen met staatsgarantie kunnen lenen.

HEMA had het geld nodig omdat het warenhuis failliet dreigde te gaan. Op 15 juni 2020 zou het bedrijf een lening van 50 miljoen euro moeten aflossen bij schuldeisers, maar door de pandemie en een enorme schuldenlast van 800 miljoen euro had het bedrijf een accuut tekort aan geld.

HEMA vroeg de overheid te helpen om 300 miljoen euro bijeen te krijgen om het bedrijf toekomstbestendig te maken. Het ministerie overwoog aanvankelijk de vanwege de pandemie ingevoerde GO-C-regeling aan te passen. Via die regeling stelt de overheid zich garant voor 90 procent garant van maximaal 150 miljoen euro aan leningen aan bedrijven. Voor HEMA zou dat plafond „wel verruimd moeten worden”, staat in een vertrouwelijk document.

In ruil voor steun boden topman Tjeerd Jegen en toenmalig eigenaar Marcel Boekhoorn de overheid onder meer aandelenzonder stemrecht in HEMA aan. Daarnaast was het bedrijf bereid tijdelijk geen dividend uit te keren en te snijden in de beloningen van de top van de winkelketen.

Gebruik van de GO-C-regeling werd door de Europese Commissie tegengehouden. Die bepaalde in mei vorig jaar dat overheden geen bedrijven mogen ondersteunen die op 31 december 2019 al in moeilijkheden zaten. HEMA zat toen al in zwaar weer.

Ambtenaren hebben vervolgens een alternatief scenario uitgewerkt waarbij de staat via een aandelenbelang gedeeltelijk eigenaar zou worden van HEMA. Daarbovenop zou het bedrijf een kleinere lening krijgen met beperktere staatsgarantie. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) stond open voor deze optie omdat „op deze manier de belastingbetaler profiteert” van toekomstige resultaten van een financieel gezonde HEMA.

Ongeoorloofde staatssteun

Belangrijke vraag was hoe de deelname aan de buitenwereld verkocht zou worden. Het bedrijf was niet van vitaal belang voor de Nederlandse economie. Bovendien kon overheidsingrijpen een precedent scheppen voor andere winkelketens in nood.

Toch vreesde het ministerie de politieke en maatschappelijke gevolgen als er niets zou worden gedaan, blijkt uit de documenten. „Politiek bestaat er mogelijk een afbreukrisico mocht de staat niets bieden”, schrijven de ambtenaren. Ook vreesden ze „sociale onrust” vanwege „het grote effect op werkgelegenheid” en het „straatbeeld”. HEMA was destijds goed voor 15.000 banen in Nederland. „De HEMA heeft voor veel Nederlanders historische en sentimentele waarde.”

Het kwam niet tot overheidsdeelname in HEMA omdat minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) dit blokkeerde. Hij wilde dat de markt met een oplossing zou komen. Dat gebeurde uiteindelijk. Vlak voor 15 juni namen de schuldeisers HEMA over van Marcel Boekhoorn. Overheidsingrijpen was daardoor niet nodig. Boekhoorn zelf was niet te spreken over het besluit van Hoekstra en verweet de Nederlandse overheid een „weinig vaderlandsliefde” te hebben. Inmiddels is HEMA in handen van Jumbo-familie Van Eerd en private-equity-investeerder Parcom.

