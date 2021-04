Rutte III moet wéér wat uitleggen

Voor leden van het kabinet die wekelijks met elkaar vergaderen in de Trêveszaal is vooral één spelregel van belang: dat de beraadslagingen geheim blijven. En dat voor een periode van twintig jaar.

Dat maakt, zegt oud-VVD-minister Henk Kamp, dat iedere deelnemer vrijuit kan spreken. „Vertrouwelijkheid is zeer belangrijk voor een ordelijk verloop van de besluitvorming.” In wat hij noemt „het krachtenspel” van de regeringspartijen én de departementen is het zaak dat iedere bewindspersoon in vrijheid standpunten kan innemen en overwegingen delen. En vooral ook: zónder gezichtsverlies onderhandelingsposities kan loslaten. Kamp: „Als alles wat besproken wordt meteen op straat komt te liggen, leidt dat onherroepelijk tot onrust. Dan zou niemand in discussies meer bewegen en dat tast de kwaliteit van bestuur aan.”

Groot moet de onrust onder de leden van het demissionaire kabinet-Rutte III dus zijn geweest toen RTL Nieuws woensdag onthulde wat was besproken tijdens acht ministerraden in de periode mei-november 2019. Onderwerp: het in dat jaar politiek steeds explosiever wordende dossier van de fraudebestrijding bij de kinderopvangtoeslag, de kwestie waar dit kabinet begin dit jaar over struikelde.

Aangehaalde termen als „overslaande brand”, „hardvochtig”, „geen volledig feitenrelaas” – sommige tussen aanhalingstekens, andere niet – wekten de indruk dat bewindslieden hoogst geïrriteerd waren over de Tweede Kamer die alsmaar nieuwe, lastige vragen bleef stellen over de Toeslagenaffaire.

Evengoed is diezelfde Kamer zich rot geschrokken over de onthullingen van RTL. Uit het stuk bleek namelijk ook dat het kabinet in 2019 herhaaldelijk zou hebben beslist om de informatie die het parlement wilde hebben, niet te geven. En zelfs pogingen zou hebben ondernomen om kritische Kamerleden de mond te snoeren. Zo zou minister Wopke Hoekstra van Financiën, nu CDA-leider, in de ministerraad van 12 juli 2019 over zijn partijgenoot Pieter Omtzigt hebben gezegd: „We hebben geprobeerd om de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt.”

De Kamer is boos. Er komt een debat. Een deel van de Kamer wil de notulen van de kabinetsvergaderingen in 2019 zien om na te gaan of het nieuws van RTL klopt.

Demissionair premier Rutte (VVD) liet op woensdagavond al monter weten dat wat hem betreft „niets onoorbaars of vreemds” was gebeurd, maar het kabinet zal pas na de ministerraad van vrijdag inhoudelijk op het nieuws reageren. Het Kamerdebat is volgende week en daardoor zal de formatie zo goed als zeker vertraging oplopen. Het vertrouwen in de zittende regeringspartijen heeft na de vórige kwestie-Omzigt in elk geval een nieuwe knauw gekregen.

Overslaande brand

Wat wilde de Kamer precíés weten en waarom deed het kabinet daar nu zo moeilijk over?

Goed beschouwd gaat de Toeslagenaffaire over drie dingen: waarom is het bij de Belastingdienst zo misgegaan, hoe en wanneer worden de slachtoffers gecompenseerd voor de geleden schade, en waarom wil het kabinet de Tweede Kamer niet volledig informeren?

Deze elementen zijn terug te vinden in de besproken ministerraden en staan ook beschreven in het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

In het voorjaar van 2019 kwam toenmalig staatssecretaris Menno Snel (D66) tot het inzicht dat iets gruwelijk was misgelopen in de aanpak van mogelijk misbruik van de kinderopvangtoeslag bij een gastouderbureau in Eindhoven. Het betrof een zaak met ongeveer driehonderd ouders.

Nadat Snel, zoals hij het zelf noemde, „uit de tunnel was gekomen”, doet hij in de ministerraad van 7 juni 2019 een eerste voorstel voor een schadevergoeding voor die groep. Het kabinet gaat er niet in mee en volgt een advies van de landsadvocaat. Die ziet risico’s voor precedentwerking – hier valt de term „overslaande brand”. Zou de Belastingdienst andere burgers niet evenzeer onrechtmatig hebben behandeld? Die zouden dan óók aanspraak maken op compensatie. Het kabinet besluit dat de al aangestelde commissie-Donner eerst maar eens moet uitzoeken hoe groot de potentiële groep slachtoffers precies is.

Na herhaaldelijke onthullingen van RTL en Trouw groeiden in 2019 de irritaties tussen kabinet en Kamer. Het parlement, CDA’er Omtzigt en Renske Leijten van de SP voorop, werd steeds feller in het bestoken van Snel. Waarom houdt hij informatie achter? Welke topambtenaren zitten achter de gemaakte fouten? Waarom worden de ouders niet geholpen? Het kabinet ergert zich aan de aanvallen op de staatssecretaris, zo parafraseert RTL. Die zijn „heftig, unfair en volstrekt ongepast”.

Het gebrek aan informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer leidt begin november 2019 tot een breed gedragen motie, waarin de staatssecretaris opnieuw wordt gevraagd om „een volledig feitenrelaas”. Volgens de reconstructie van RTL zou het kabinet hebben besloten die motie bewust niet uit te voeren – al komt staatssecretaris Snel twee weken later wel degelijk met uitgebreide documentatie.

De Kamer stelt op basis van artikel 68 van de Grondwet dat het kabinet verplicht is informatie te verstrekken. Het kabinet beargumenteert dat niet alle stukken die een departement produceert zonder meer aan het parlement moeten worden gegeven. Er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld „persoonlijke beleidsopvattingen” van ambtenaren, omdat die zich niet kunnen verdedigen. Dat zal de komende dagen ook de verdedigingslijn worden.

De ironie wil dat deze lijn, die door het kabinet-Rutte III begin dit jaar werd losgelaten in reactie op het rapport over de Toeslagenaffaire, decennialang door de Kamer werd gesteund. Dat bleek bijvoorbeeld in een debat in januari 2020, kort nadat staatssecretaris Snel was opgestapt. Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) zei toen tegen de Kamer: „Dat van die persoonlijke opvattingen is gewoon een harde lijn. Er is niemand die dat ter discussie stelt. Dat heb ik van u al gehoord.”

Dat was zo. Niemand protesteerde.