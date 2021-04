Russische defensieminister: troepen verlaten Oekraïens grensgebied

Rusland trekt vanaf vrijdag zijn militairen terug uit het gebied nabij de Oekraïense grens. Dat heeft minister van Defensie Sergej Sjojgoe donderdag bekendgemaakt, melden Russische media. De tienduizenden militairen deden volgens Rusland oefeningen in het gebied, maar door andere landen werd de inzet gezien als provocatie jegens Oekraïne. Het is onduidelijk hoe lang de Russische terugtrekking precies gaat duren; de legertroepen moeten in elk geval voor 1 mei terug zijn op de basis waar ze normaal gelegerd zijn.

De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky reageert donderdag via Twitter opgelucht op het nieuws. „De vermindering van troepen aan onze grens leidt tot een vermindering van spanning”, aldus de president. De Oekraïense regering beschuldigde Rusland er eerder van de spanning op te drijven door een legermacht te stationeren vlak bij het gebied waar Oekraïense troepen een conflict uitvechten met pro-Russische separatisten.

Sjojgoe stelde bij de aankondiging van de terugtrekking donderdag dat de militairen tijdens de oefening hebben getoond dat ze „het land op een betrouwbare manier” kunnen verdedigen en dat zij de „tests van gevechtsgereedheid” succesvol hebben doorstaan. Ook zei de minister dat de militairen in staat zijn te anticiperen op mogelijke „veranderingen aan de Russische grenzen”.

De militaire operaties van Rusland leidden de afgelopen weken tot spanningen in Oekraïne en het Westen. Rusland heeft altijd verdedigd dat de militaire opbouw aan de Oekraïense grens een reguliere troepenverplaatsing betrof. Volgens de Verenigde Staten hadden zich tienduizenden militairen in het gebied hebben verzameld; de Europese Unie sprak van meer dan 100.000 troepen. Niet eerder vaardigde Rusland zoveel troepen en materieel af richting Oekraïne.