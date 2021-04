Een stijve nek of rugklachten door het thuiswerken? Meer bewegen is de oplossing

Hoe lang duurt het voor je zoveel rugpijn hebt dat thuiswerken op een stoel die niet aan arbonormen voldoet je compleet vloert? Grafisch vormgever Richard de Ruijter (32) vroeg het een paar weken geleden op Twitter. En hij gaf meteen zelf het antwoord: „53 weken.”

Sinds de uitbraak van de coronapandemie werkt hij zoveel mogelijk thuis: een studio van dertig vierkante meter in Rotterdam. Ruimte voor een goed bureau met een bijpassende stoel heeft hij niet. „Ik werk gewoon met mijn laptop aan de eettafel, zonder een speciale standaard.” Het zwembad waar hij twee keer per week zwom, is sinds de tweede lockdown gesloten en zijn yogaschool ook. „En sporten op een matje aan de hand van een YouTube-video zag ik niet zitten.”

Al rond de jaarwisseling kreeg hij last van zijn onderrug. Hij sukkelde ermee door, totdat hij half maart een weekend lang plat lag van de pijn en toch maar bij een fysiotherapeut aanklopte. „Mijn rug zat volledig vast, als gevolg van werken in een verkeerde houding en te weinig bewegen.”

Vakbond CNV trok eind vorig jaar aan de bel, nadat uit een enquête onder 2.500 leden was gebleken dat twee op de vijf thuiswerkers vaker last hebben van fysieke klachten sinds ze niet meer op kantoor zitten.

Uit recenter onderzoek, dat het Amerikaanse kantoorartikelenbedrijf Fellowes deed onder duizend thuiswerkers, komen soortgelijke cijfers. Ruim de helft van de respondenten zegt fysieke klachten te ervaren. Meest genoemd worden een stijve nek (36 procent), hoofdpijn (31 procent) en vermoeide ogen (30 procent).

Twaalf uur zitten

René Mol is fysiotherapeut en ergonomisch adviseur bij Blue Sky Ergonomics en spreekt regelmatig thuiswerkers met dergelijke klachten. „Als een beeldscherm niet op de juiste hoogte staat of een stoel te laag is voor de tafel waaraan je werkt, kun je dat gaan merken in je nek en schouders. Het is geen ramp om zo nu en dan in een slechte houding te werken. Dat wordt pas erg als je veertig uur per week verkeerd zit en je houding te weinig onderbreekt.”

Precies daar lijkt het mis te gaan. Uit recent onderzoek van TNO onder tienduizend werkenden blijkt dat 90 procent van de thuiswerkers minimaal zes uur per dag achter het computerscherm zit, en gemiddeld zelfs acht uur.

Daar moet je hun zitgedrag in vrije tijd nog bij optellen, zegt Mol. „Mijn inschatting is dat mensen in totaal twaalf uur per dag zitten. Daar is ons lijf niet voor gemaakt. Het is slecht voor je spieren. De doorbloeding gaat achteruit, net als je algehele conditie. Thuiswerken heeft ervoor gezorgd dat we nóg meer zitten. Op kantoor loop je eens naar de koffieautomaat of printer, je vergadert in een andere ruimte en reist van en naar kantoor. Thuis zitten mensen de hele dag in digitale besprekingen naar een beeldscherm te staren en zijn ze minder snel geneigd pauze te nemen.” Bovendien werkt nog lang niet iedereen op een thuiswerkplek die aan de arbonormen voldoet.

Op basis van de Arbowet moeten werkgevers zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Ook nu mensen massaal thuiswerken. Uit onderzoek van TNO blijkt dat bijna de helft van de thuiswerkers behoefte heeft aan extra middelen voor een goede werkplek. Veel werkgevers bieden die wel aan, maar niet iedereen maakt er gebruik van. „De meeste mensen dachten snel weer op kantoor te zitten”, zegt Truus van Amerongen, bedrijfsarts en medisch directeur van arbodienst ArboNed.

450 ziekte-uren

Ook Esra te Brinke (31), onderzoeker chemie bij een overheidsinstituut, richtte niet direct een volledig thuiskantoor in toen zij vanuit huis ging werken. „Het was wellicht mogelijk om middelen te lenen, maar daarover communiceerde mijn werkgever niet uitgebreid – vast ook omdat niemand verwachtte zo lang thuis te moeten werken. Zelf ben ik ook nonchalant geweest. Ik wist dat mijn werkhouding niet goed was, maar dacht dat ik het vanzelf zou merken als ik echt iets moest veranderen.”

Het liep anders. Na twee weken kreeg ze zware nekklachten, veroorzaakt door werken op een laptop zonder standaard, in voorovergebogen houding. „Ik kon mijn hoofd niet meer op mijn romp houden. Zeker niet als je voortdurend strak naar je scherm kijkt. Daarnaast had ik last van duizeligheid en misselijkheid.” Ruim een jaar en vier fysiotherapeuten verder zijn haar klachten nog steeds niet helemaal verdwenen.

Te Brinke verzuimde 450 werkuren door haar nekklachten. Daarmee lijkt ze een uitzondering. Arbodiensten zien geen toename van het aantal fysieke klachten door thuiswerken, blijkt uit navraag.

Fysiotherapeutenorganisatie KNGF merkt evenmin dat het aantal rug- en nekklachten is toegenomen. Al benadrukt woordvoerder Pieter Vonk dat dit ook kan komen doordat mensen die een fysiek zwaar beroep hebben, bijvoorbeeld in de horeca, juist thuis zitten. Daardoor neemt het aantal mensen met thuiswerkklachten per saldo misschien niet toe.

Pijnstiller

Fysiotherapeut René Mol vermoedt dat niet iedereen met klachten zich meldt bij fysiotherapeut of werkgever. „In plaats daarvan nemen ze een pijnstiller en gaan ze door. Misschien uit angst om lastig gevonden te worden. Terwijl vaak een hoop mogelijk is wanneer werknemers het gesprek met hun werkgever aangaan, zoals het lenen of aanschaffen van hulpmiddelen.”

Van Amerongen van ArboNed ziet wél dat de aandacht voor de fysieke en mentale effecten van thuiswerken bij werkgevers toeneemt. „In de eerste golf werden er wel stoelen en beeldschermen naar de huisadressen van medewerkers gebracht, maar je ziet dat werkgevers nu nadenken over structureler beleid. Zeker omdat verwacht wordt dat we ook na de crisis vaker thuis zullen werken.”

Met kleine aanpassingen is het makkelijk comfortabeler de werkdag door te komen, denkt fysiotherapeut Mol. Ook voor kleinbehuisden. „Regelmatig van houding wisselen is belangrijk. Een zit-stabureau kan hierbij helpen. Je hebt er ook speciale opzetstukken voor op je eettafel voor. Het kan ook helpen je bureaustoel in een losse, dynamische stand te zetten. Of schuif af en toe naar het puntje van je stoel. Dan neem je vanzelf een actieve zithouding aan en zet je je spieren aan het werk.”

Voldoende bewegen blijft echter het belangrijkste. Daar valt veel winst te behalen. Mol: „Als je een zittend beroep hebt en ’s avonds op je stappenteller kijkt, schrik je je vaak kapot. Wie al dat stilzitten niet compenseert, krijgt daar vroeg of laat last van.”