Rekenkamer: privacygaranties van ‘sleepwet’ zitten werk inlichtingendiensten in de weg

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2017 (WIV-2017) heeft geleid tot een verlies aan operationele slagkracht van de AIVD en de MIVD. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport dat donderdag is verschenen.

Nieuwe waarborgen in de wet, bedoeld om de privacy van burgers te beschermen, hebben het moeilijker gemaakt voor de inlichtingendiensten om ‘speciale bevoegdheden’ (zoals tappen en hacken) in te zetten, zo schrijft de Rekenkamer. Dit heeft „negatieve effecten” op onderzoek naar „nieuwe en ongekende dreigingen” of research die bedoeld is om strategische posities op te bouwen – van belang bij de samenwerking met andere diensten. De nieuwe wet zorgt bovendien voor grotere administratieve lasten. Hierdoor blijft er minder tijd over voor onderzoek, aldus de Rekenkamer. „Doordat minder onderzoek kan worden gedaan, heeft dit een negatief effect op de inlichtingenpositie van de I&V-diensten.”

Speciale toetsing

De WIV-2017 werd ingevoerd om het mogelijk te maken om ongericht internetkabels af te tappen. De ‘sleepwet’ leidde tot veel kritiek en een raadgevend referendum, waarin een meerderheid van de kiezers de nieuwe wet afwees. Het kabinet bouwde daarop extra waarborgen in, om de privacy van burgers te garanderen. Een nieuw toezichtsorgaan, de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) moest vooraf toestemming verlenen voordat bepaalde bevoegdheden mogen worden ingezet.

In de afgelopen jaren is er echter onenigheid ontstaan tussen de TIB en de diensten over de interpretatie van de wet. Mede hierdoor is er, ruim twee jaar na de invoering van de wet, nog altijd niet getapt op de kabel. Een Evaluatiecommissie onder leiding van voormalig topdiplomate Renée Jones-Bos concludeerde afgelopen januari dat de WIV moet worden aangepast, en de bevoegdheden van de TIB moeten worden ingeperkt. Het demissionaire kabinet „omarmde” deze voorstellen. De voorzitter van de TIB, Mariëtte Moussault, dreigde daarna met opstappen. „Op het moment dat ik geen normale toets kan doen op proportionaliteit word ik een stempelmachine”, zei Moussault in een interview met NRC. „Dat ga ik niet doen.”