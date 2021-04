Refo’s en boeren verschillen niet zo van hun tijdgenoten

De 34-jarige man die in het Gelderse Lunteren met zijn shovel de auto van een persfotograaf omverduwde wordt intussen verdacht van poging tot doodslag. Een verdenking van een voor Nederlandse begrippen ongekend zwaar strafbaar feit, die niettemin past in een patroon van steeds verder escalerend geweld richting vertegenwoordigers van de media. Tijdens het uitoefenen van hun werk, maar ook tijdens het doen van de boodschappen of gewoon in eigen huis: journalisten liggen onder vuur. Dit jaar alleen werd al een kleine 100 keer melding gemaakt van geweld tegen journalisten. Tegenover zo’n 120 meldingen in 2020.

Op de dag dat het nieuws over de aanval naar buiten kwam werd ook bekend dat Nederland opnieuw een plaats gedaald is in de jaarlijkse World Press Freedom Index van RSF (Verslaggevers zonder Grenzen). Nederland zakte van plek 5 naar plek 6, waar het vorig jaar al van 4 naar 5 viel. Toen kon voor een verklaring nog worden gewezen naar de georganiseerde misdaad, die in 2019 met granaatwerpers en een busje op ramkoers de redacties van respectievelijk Panorama en De Telegraaf belaagde wegens, naar het schijnt, onwelgevallige berichtgeving. Tegenwoordig lijken het vooral ‘gewone’ burgers die het op de pers hebben gemunt.

SGP-stemmers

Met name bij boeren en reformatorische christenen lijkt sprake van grieven richting de pers, getuige bijvoorbeeld de twee recente incidenten voor de deur van een kerk. In deze plaatsen zelf is dat geluid ook eenvoudig op te tekenen. „De emoties jegens journalisten zijn langzamerhand hoog opgelopen, omdat kranten hetzerig overkomen als ze schrijven over christelijke gemeenschappen. Mensen voelen zich aangevallen, beschuldigd”, vertelde een vrouw op straat in Lunteren deze week aan NRC. „Zo ook de boerenbevolking, die enorm wordt afgezeken. Dat praat natuurlijk niet goed wat er gebeurd is, maar het verklaart de rancune.”

Nu is het zeker zo dat plaatsen als Urk, Lunteren en Krimpen aan den IJssel met elkaar gemeen hebben dat er meer SGP-stemmers wonen dan het landelijk gemiddelde. Maar zolang we niet meer zekerheid over de motieven van de verdachten hebben is het ingewikkeld om dit gedrag op het conto van een hele gemeenschap van te schrijven.

Zo wijst de verdediging van de twee jonge Urkers die verdacht zijn van brandstichting bij de lokale coronateststraat op de lokale groepering ‘132 jaar voorwaardelijk’, die de verdachten geld in het vooruitzicht zouden hebben gesteld. Van een religieus geïnspireerde motivatie lijkt in elk geval geen sprake. En ook uit een NRC-inventarisatie van voor de rechter gedaagde avondklokrelschoppers valt moeilijk een patroon te destilleren.

De onvrede richting de overheid, waar media gemakshalve en ten onrechte als representant van wordt gezien, zoekt op allerlei plaatsen naar een uitweg. Het is ook nog niet zo makkelijk instituties ter verantwoording te roepen voor de ontsporing van een deel van haar achterban.

Door de smartphone is het publiek gewend zélf de regie over hun eigen beeldvorming te voeren

Kerk, krant en partij lijken hun grip op de reformatorische zuil juist aan het verliezen te zijn, zoals ook landbouworganisatie LTO de afgelopen jaren een deel van haar voormalige achterban zag radicaliseren en boeren tevergeefs tot de orde trachtten te roepen.

Hoogleraar Fred van Lieburg van de Vrije Universiteit geldt als kenner van de reformatorische zuil. Hij noemt de opkomst van de smartphone als gamechanger in deze kringen „De televisie hebben ze nog buiten de deur weten te houden, maar sinds de smartphone opkwam zit de hele wereld zo in iemands broekzak.” In de slipstream van de smartphone kwam ook een nieuw soort assertiviteit mee. Nu kunnen we eindelijk laten zijn wie we écht zijn.

Zo bezien zijn refo’s en boeren niet zo anders dan hun tijdgenoten. Want met de komst van de smartphone is niet alleen in de reformatorische wereld, maar ook in de bredere samenleving veel veranderd. Zo moeten professionele fotografen hun monopolie op het maken van beelden in de publieke ruimte intussen delen met zo ongeveer iedereen. Het publiek raakt zo gewend aan zélf de regie over hun eigen beeldvorming te voeren.

Op die manier kun je ook naar het weglopen van activist en omroepbaas Akwasi in een interview met NPO Radio 1, eind vorig jaar, kijken. Hij nam de laptop van de interviewer in beslag, alsof hij wilde zeggen: dit verhaal is van mij, en niet van jou. Ook een veel gedeeld interview van Filemon Wesselink met influencer Dorien Rose Duinker van corona-actiegroep Moederhart laat dit fenomeen zien. Ze reageert verbouwereerd wanneer de interviewer doorvraagt, alsof haar het recht op haar waarheid werd ontzegd.

Het recht om te bevragen

Dat roept nieuwe vragen op voor de media, een beroepsgroep die vanouds de camera en de pen stevig in handen had. Emeritus hoogleraar Henri Beunders pleitte al voor een ‘keurmerk’ vanuit de sector, waarmee professionele journalisten duidelijkheid scheppen. „Iedereen kan tegenwoordig journalist zijn. En dus vragen mensen zich af: wat voor recht heeft iemand om mij wat te bevragen?”

Of misnoegd Nederland zich daar iets aan gelegen laat liggen blijft de vraag; een keurmerk zou evengoed averechts kunnen werken. Prioriteit lijkt eerder een betere bescherming vanuit politie en overheid te moeten zijn. Ook daar is nog wel de nodige winst te behalen.

Deze woensdag werd bijvoorbeeld duidelijk dat het arrestatieteam van de politie-eenheid Rotterdam Rijnmond middels excuses en een financiële genoegdoening had erkend dat ze fotograaf Joey Bremer afgelopen 8 april niet met geweld hadden mogen verwijderen van hun oefenlocatie in Hoek van Holland. Bremer fotografeerde vanaf de openbare weg. De politie werkt intussen aan nieuwe lesstof voor agenten over dit onderwerp en wil dit eerder in de opleiding aan bod laten komen.