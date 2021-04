Redactie Financieele Dagblad legt zich neer bij omstreden bijbaan directeur

De redactie van Het Financieele Dagblad (FD) heeft zich er bij neergelegd dat de algemeen-directeur van de FD Mediagroep, Eugenie van Wiechen, een commissariaat bij fietsenproducent Accell heeft aanvaard. Op de redactie had de nevenfunctie van Van Wiechen tot discussie geleid, omdat Accell een beursgenoteerde onderneming is en dus een bedrijf waar FD-redacteuren soms over schrijven.

Een redacteur kan daardoor in de moeilijke positie komen, dat hij of zij slecht nieuws moet brengen over het bedrijf waar zijn of haar baas als commissaris aan verbonden is en op moet toezien.

„Wij zouden het zelf niet doen”, zegt voorzitter van de redactieraad Arjan Veering over het besluit van Van Wiechen om het commissariaat te aanvaarden. „Maar we zijn als redactie altijd onafhankelijk geweest en dat blijven we ook. We hebben een hartstikke sterk redactiestatuut, waarin de scheiding tussen directie en journalistieke werkvloer is vastgelegd.”

Redactiestatuut

Hoofdredacteur Perry Feenstra erkent desgevraagd: „Het maakt het allemaal wat lastiger. Maar met ons redactiestatuut en een goede hoofdredacteur is het geen probleem.” In zijn krant en op de website schrijft Feenstra in een toelichting onder het kopje Transparantie: „De redactie van het FD zal zich in de berichtgeving op geen enkele wijze laten beïnvloeden door deze benoeming.”

Voortaan zal het FD onder artikelen over Accell vermelden dat de directeur van de FD Mediagroep commissaris bij de fietsfabrikant is. Op vergelijkbare wijze vermeldt de krant in artikelen over de Rotterdamse investeringsmaatschappij HAL, en over deelnemingen van HAL zoals de webwinkel Coolblue, dat HAL tevens eigenaar van de FD Mediagroep is.

Van Wiechen is sinds 2014 algemeen-directeur van de FD Mediagroep, waarvan behalve de krant ook het radiostation BNR deel uitmaakt. Sinds 2012 is ze ook commissaris bij de Noorse mediagroep Schibsted. Ze was donderdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.