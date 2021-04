Purmerend gaat door met aardgasvrij-project – ondanks begrotingstekort

De gemeente Purmerend gaat door met het aardgasvrij maken van ruim 1.200 woningen in de wijk Overwhere-Zuid, ondanks een gat in de begroting van zeker 1 miljoen euro. Daartoe heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. Het plan is nu de zogenoemde ‘proeftuin’ in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) stop te zetten als het geld op is.

In december vorig jaar bleek uit een evaluatie van de eerste fase van het project, waarbij 88 woningen van het gas werden afgesloten, dat het aansluiten van woningen op een warmtenet meer geld kostte dan was begroot. Voor de volgende fase komt de gemeente zeker 1 miljoen euro tekort op een begroting van ruim 8 miljoen euro, zo bleek uit de toen gepresenteerde uitvoeringsstrategie.

Dat bleek donderdag geen reden voor de raad om het project definitief stop te zetten. Acht van de in totaal 37 gemeenteraadsleden gaven aan een voortzetting voor te staan. De rest stemde in met een ‘bloksgewijze’ aanpak, waarbij de wijk Overwhere-Zuid wordt opgedeeld in vier blokken die gasloos gemaakt worden. Telkens wanneer een blok is afgerond, wordt opnieuw beoordeeld of het gasvrij maken van het volgende blok nog financieel haalbaar is. In de tussentijd hoopt de gemeente het ontbrekende geld via aanvullende subsidies binnen te kunnen halen.

Voorwaarde is nog steeds dat het niets gaat kosten voor de bewoners van de woningen die gasloos worden. In aanloop naar het besluit over het project vatte bij enkele partijen in de gemeenteraad het idee post om een eigen bijdrage te vragen teneinde het financiële gat te dichten. Maar volgens verantwoordelijk wethouder Paul van Meekeren (Duurzaamheid, D66) slinkt het draagvlak onder bewoners dan te veel. De gemeente mikt op een minimumparticipatiegraad onder bewoners van 85 procent.

Uit een recent onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction onder bijna negenhonderd inwoners van Purmerend, blijkt dat de helft negatief staat tegenover het aardgasvrij maken van hun huis, omdat ze de kosten te hoog vinden.

7,3 miljoen euro subsidie

Doel van het project in Purmerend, dat in 2017 werd opgetuigd, is om uiteindelijk 1.276 gebouwen, corporatiewoningen en particuliere koophuizen in Overwhere-Zuid van het gas af te halen, voornamelijk door ze aan te sluiten op een warmtenet met stadsverwarming uit een biomassacentrale. Daarop is al zo’n 75 procent van de gebouwen in de Noord-Hollandse gemeente aangesloten. Purmerend heeft voor de proeftuin een subsidie van 7,3 miljoen euro ontvangen van het Rijk.

Purmerend was de eerste gemeente binnen het PAW, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken met als doel de afspraken uit het Klimaatakkoord over de energietransitie in de gebouwde omgeving te realiseren. Daartoe worden particuliere koopwoningen afgesloten van het gas.

De voortgang van het project ligt sinds vorige zomer stil, nadat bleek dat het aansluiten van woningen op een warmtenet meer moeite, tijd en geld kostte dan vooraf was gedacht. Er was sprake van „een waslijst aan issues”, zei projectleider Jaspert Verplanke destijds. Daardoor wordt de oorspronkelijke planning, waarbij de wijk in 2022 helemaal gasloos had moeten zijn, niet meer gehaald.