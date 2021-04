Prikkelend theater dat boeiend spel speelt met het publiek

Bij het wereldberoemde Gentse gezelschap Ontroerend Goed weet je nooit wat je kan verwachten, behalve dat je in ieder geval op de een of andere manier onderdeel van het geheel zal worden gemaakt. In voorstellingen als Audience (2011), Fight Night (2013) en £¥€$ (2017) was de manier waarop je zelf tot handelen werd aangezet de inhoudelijke crux: zo zette het gezelschap de idee van medeplichtigheid steeds centraal.

Indirect geldt dit ook voor de nieuwe voorstelling TM. Die begint met een infomercialachtige kennismaking met de gelijknamige… organisatie? Beweging? Sekte? Het wordt niet meteen duidelijk, alleen dat er heel veel tevreden cliënten van over de hele wereld zijn, die dooddoeners oplepelen als „A cloud between me and the world has been lifted.” De gladde, commerciële vorm en de om je oren vliegende algemeenheden zorgen er meteen voor dat je op je hoede bent.

Ondervraging

Om te testen of je ‘geschikt bent’ om je bij TM aan te sluiten, volgt er een een-op-een-gesprek met een interviewer. De ondervrager (in mijn geval een perfect beheerste Adina Macpherson) schotelt je een lange reeks vragen voor, die er schijnbaar toe dienen om je persoonlijke moraliteit vast te stellen. „Have you ever killed someone? On a scale of 1 to 20, how ‘good’ are you? On a scale of 1 to 20, how ‘good’ is the average person?.”

De aandacht die er aan je antwoorden wordt gegeven, werkt ontwapenend – het proces is erop ingericht om je je belangrijk te laten voelen, de vragen prikkelend genoeg om tot nadenken te stemmen.

Uit ‘TM’ van Ontroerend Goed. Foto Guinness Frateur

De uiteindelijke uitkomst zal ik hier niet verklappen – de ervaring van TM is erbij gebaat dat de deelnemer lang in het ongewisse blijft over de werkelijke inzet van de voorstelling. Wel kan ik zeggen dat regisseur Alexander Devriendt en zijn team opnieuw een boeiend spel spelen met het publiek, dat uiteindelijk zelf kan beslissen of het in TM gelooft. Is het een positieve beweging, een broodnodige herwaardering van een positief mensbeeld, zoals dat bij voorbeeld door Rutger Bregman wordt bepleit in De meeste mensen deugen? Of is het juist een kritiek daarop, een listige ontmanteling van de politieke leegte van een idee dat op populistische wijze afleidt van de échte uitdagingen van dit moment? De toeschouwer mag het zeggen.

●●●●●