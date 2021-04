Plaats moraal boven de wet en iedereen is vogelvrij

In de jaren tachtig werd Amerika opgeschrikt door de McMartin preschool-zaak: medewerkers van een kleuteropvang werden beschuldigd van seksueel misbruik en zelfs satanische rituelen. Na een monsterproces van zeven jaar bleef er niets over van de aantijgingen en werden alle aanklachten ingetrokken.

Hassnae Bouazza is journalist, columnist, vertaler en programmamaker.

Recenter, en dichterbij huis, is de zaak van de Amsterdamse antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb die beschuldigd werd van fraude. De media waren zeker van hun zaak, net als toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan: „Als ik iemand voor strafontslag wil voordragen, dan heb ik daar een reden voor gehad.” Na drie jaar onderzoek concludeerde de rechter dat er geen sprake was van fraude en volgde eerherstel voor Ait-Taleb.

Als het aan de publieke opinie had gelegen, waren de medewerkers van de kleuteropvang gevierendeeld en was Ait-Taleb zonder proces gebrandmerkt. De blijvende schade aan de levens van Ait-Taleb en de McMartin-gedaagden is enorm.

Aan beide zaken moest ik de afgelopen week denken. Nadat bekend werd dat advocaat en D66-Kamerlid Sidney Smeets seksueel gekleurd contact had gehad met adolescenten, ontstond er een online storm die pas ging liggen nadat Smeets was opgestapt als Kamerlid en bekend werd dat hij niet meer terug zou keren bij zijn advocatenkantoor. In twee Twitterdagen berecht en veroordeeld door de massa. „Missie geslaagd” concludeerden de jonge aangevers tevreden.

Het was dan wel niet strafbaar wat hij deed, maar ‘moreel verwerpelijk’, zo was de heersende opinie. „Legaliteit is niet hetzelfde als moraliteit”, zo klonk het, en „I hate legalisme”. Wie opperde dat de rechtsstaat in het geding is bij eigenrichting, kreeg het verwijt dat dat „een nare take” is en vragen stellen heel „schadelijk”.

Schandpaal

Maar vragen stellen is essentieel om te begrijpen wat er gebeurd is. Door vragen te stellen kunnen zaken, hoe gevoelig ook, in een bredere context geplaatst worden en kan er lering uit getrokken worden. Door vragen te stellen kunnen onschuldige mensen vrijgepleit worden en daders veroordeeld.

Natuurlijk, moraliteit is belangrijk. Wetten die de rechtsstaat vormen, zoals artikel 1 van de grondwet dat stelt dat iedereen gelijk is, komen eruit voort, net als het principe van hoor- en wederhoor en de garantie dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces.

Het probleem met moraliteit, echter, is dat die veranderlijk is, afhankelijk van tijd, plaats en heersende opvattingen. De wet is er dan om verworvenheden en rechten te beschermen en garanderen, ondanks die tijd, plaats en heersende opvattingen.

Moraliteit kan bovendien op verschillende manieren ingezet worden: om overheden te dwingen zich aan de wet te houden en zo op te komen voor mensenrechten en de veiligheid van kwetsbare groepen. Of, zoals in het geval van populistische partijen, om verworvenheden af te breken. Zoals VVD-Kamerlid Bente Becker, die mensenrechten een kwestie van „interpretatie” vindt in plaats van een rode grens waar niet aan te tornen valt.

Wat het in de alledaagse praktijk betekent wanneer mensen hun moraal boven de wet plaatsen, daar zijn we regelmatig getuige van: homoseksuele jongeren die zich onveilig weten op reformatorische scholen, politieagenten die etnisch profileren, de overheid die burgers als vijanden behandelt en online hordes die in eigenrichting een hobby hebben en met overgave mensen aan de schandpaal nagelen en brodeloos maken.

Onschuldpresumptie

„Omdat de wet niet goed werkt voor slachtoffers”, is soms het verweer. Maar wanneer de wet niet voldoende beschermt, pak je de wet aan. Wie onder het mom van zogenaamde sociale rechtvaardigheid eigenrichting vergoelijkt en de onschuldpresumptie overboord gooit, is net zo immoreel als de vermeende daders die hij bestrijdt en een gevaar voor de rechtsstaat die iedereen beschermt, los van politieke voorkeur, culturele en religieuze achtergrond of seksuele voorkeur.

Dat is vooral belangrijk in deze tijd van online gangvorming waar de ene dag antifascisten het doelwit zijn, de volgende dag een zwarte vrouw met een mening en weer een andere dag een conservatieve mastodont. Kraai je vandaag nog victorie met het hoofd van je slachtoffer triomfantelijk in je hand, de volgende morgen kun jij plots aan de beurt zijn. Zo snel kan het gaan in een land waar selectieve verontwaardiging en onverbiddelijke bloeddorst van online omstanders de mores bepalen.

Wie moraal boven de wet en rechtsstaat plaatst, onderwerpt iedereen aan de grillige, genadeloze meute. Laat je leiden door de temperatuur op sociale media en je verwordt tot een bal in een flipperkast die alle kanten op knalt en met de grootste moeite de weg naar huis terugvindt. Maar uiteindelijk is dat wat we allemaal willen: in de donkerste dagen veilig de weg naar huis vinden. Liefst zonder kleerscheuren en met de geruststelling dat we in ieder geval nog de bescherming van de wet hebben.