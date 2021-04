Overtuigende filmversie van onevenwichtig theaterdrieluik

‘Every day now/ you want me to play now/ you make me obey all the time.” Het naamloze titelpersonage van The life and death of a sex robot zingt de tekst op een verleidelijke manier, haar stem hees, een ondeugende glimlach op haar lippen. De wanhoop die in de tekst verscholen zit, komt nooit aan de oppervlakte: is hier sprake van echt slachtofferschap of slechts een rol die wordt aangenomen ten opzichte van de klant?

Vragen over zelfbeschikking en vrijheid komen steeds in andere vormen terug in TECH, een intrigerend drieluik van het Haagse theatergezelschap Firma MES. Makers en acteurs Lindertje Mans, Daan van Dijsseldonk en Roos Eijmers creëerden ter ere van het tienjarige bestaan van het gezelschap in 2019 ieder een eigen solo over mens en technologie, steeds geregisseerd door Thomas Schoots. In samenwerking met filmmaker Tanja Busking zijn er nu videoversies van de voorstellingen gemaakt, die tot en met zondag online te bekijken zijn.

Alice

Het resultaat van deze bewerking is wisselend. Het eerste deel, Alice, heeft nog te veel weg van een theaterregistratie: het camerawerk is weinig verrassend, de belichting is kaal en het spel van Anna Raadsveld (die de rol van Eijmers overnam) is meer toegespitst op een live publiek en mist de subtiliteit die voor de camera nodig is. Ook inhoudelijk blijft de voorstelling aan de oppervlakte. De tekst van Jibbe Willems over een zelflerende huishoudrobot kent mooie passages waarin het hoofdpersonage zich met grote stappen het hele internet eigen maakt, en zo een medley aan historische- en popcultuurcitaten aan elkaar smeedt. Maar de ontwikkeling die de robot doormaakt, en het resulterende commentaar op de mensheid, is te voorspelbaar en weet geen nieuwe inzichten te bieden over kunstmatig zelfbewustzijn.

Locke

De bijdrage van Daan van Dijsseldonk is een beetje een vreemde eend in de bijt. Locke is een bewerking van de gelijknamige film van Steven Knight, waarin we een man volgen op een nachtelijke autorit op een beslissend moment in zijn leven. De inhoudelijke impact van technologie op het verhaal is minimaal, maar Van Dijsseldonk weet de rijzende paniek van het hoofdpersonage goed tastbaar te maken, en de visuele vormgeving (een bijna donker decor, slechts doorkliefd door enkele lampen en de lijnen van de weg op de vloer) voegt een interessante laag aan het origineel toe, alsof Locke in een soort vagevuur gevangen zit.

Sex robot

Het intrigerende The life and death of a sex robot van Lindertje steekt met kop en schouders boven de andere twee delen uit. Het is meer een conceptalbum dan teksttheater: in een naadloze samenkomst van camerawerk, opzwepende muziek, zang, ritmische tekstbehandeling en het hypnotiserende lichtontwerp van Wilfred Loopstra volgen we een seksrobot, van wie het nergens helemaal duidelijk wordt of ze nu wel zelfbewust is of niet. Mans’ onwaarschijnlijk beheerste performance laat het onderscheid tussen mens en geprogrammeerd object geheel en al vervagen, waardoor ze prikkelende vragen oproept over slachtoffer- en daderschap, zelfbeschikking, bewustzijn en objectificatie. Zo eindigt TECH op het hoogtepunt: Mans’ mini-opera zindert nog lang na.

Theater TECH. Door Firma MES. Gezien: 21/04, online. Te zien t/m 25/04. Inl: destokerijschiedam.nl