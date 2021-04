‘Onderwijs-OMT’: inlopen van corona-achterstanden moet veel te snel

Scholen hebben meer tijd nodig om de achterstanden bij leerlingen als gevolg van de lockdowns weg te werken. Dat zegt het Onderwijs-OMT, een organisatie van twaalf onafhankelijke wetenschappers op het gebied van onderwijs en kansenongelijkheid, donderdag in een brief aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Om de leerachterstanden die door de coronamaatregelen zijn ontstaan in te lopen, heeft het kabinet 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld. Dat geld moet, onder de vlag van het Nationaal Programma Onderwijs, binnen 2,5 jaar worden gebruikt. Scholen moeten in rap tempo bedenken wat ze nodig hebben voor hun leerlingen: deze maand moeten zij de achterstand in beeld brengen door middel van een ‘school-scan’ en in mei moeten zij via een ‘menukaart’ een manier kiezen om die achterstand in te lopen: een zomerschool, bijvoorbeeld, of tutoring.

Zomerscholen en tutor-projecten

Veel te snel, vindt het Onderwijs-OMT, dat in februari werd opgericht door wetenschappers Thijs Bol (socioloog aan de Universiteit van Amsterdam) en Inge de Wolf (hoogleraar onderwijssystemen aan de Universiteit Maastricht).

„Het is vaak nog helemaal niet goed duidelijk waar de onderwijsachterstanden precies zitten en hoe groot ze zijn”, zegt Bol. Met name in het voortgezet onderwijs is dat een probleem. De vorderingen van leerlingen in het basisonderwijs worden meestal goed bijgehouden met leerlingvolgsystemen, maar op middelbare scholen gebeurt dat minder nauwgezet en zijn door de lockdowns minder toetsen afgenomen.

„Zomerscholen en tutor-projecten zijn in theorie prima methodes om achterstanden in te lopen”, zegt Bol, „maar dan moet je wel heel precies weten voor welke leerlingen en vakken je die wilt inzetten. Goede organisatie daarvan kost bovendien tijd.” En, waarschuwt Bol, er ís al een hoge werkdruk onder docenten. „De haast waarmee het Nationaal Programma Onderwijs moet worden uitgewerkt, zet ze nog meer onder druk.”

Eerdere kritiek

Het Onderwijs-OMT pleit in het advies aan het ministerie voor een ‘tweesporenbeleid’: snelle hulp voor leerlingen die die nog dit schooljaar nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld eindexamen moeten doen, maar veel meer tijd en ondersteuning voor scholen om „afgewogen keuzes” te maken zodat de onderwijsmiljarden op de goede plekken terechtkomen en leiden tot een „duurzame verbetering van het onderwijs”.

Eerder deze maand uiten ook de Algemene Rekenkamer en de Onderwijsinspectie zorgen over het Natioaal Programma Onderwijs. Het programma is te vaag, oordeelde de Rekenkamer. En zonder duidelijk doel dreigen misbruik, willekeur en vertraging.

De Onderwijsinspectie is bang dat een groot deel van het geld door de grote tijdsdruk bij particuliere adviesbureaus terechtkomt. Onwenselijk, zei inspecteur-generaal Alida Oppers vorige week in NRC: „Dan is het een eenmalige uitgave en geen duurzame investering in het onderwijs”