Oerol Festival 2021 alsnog geannuleerd

Het Oerol Festival van dit jaar is geannuleerd. Dat heeft de organisatie van het theater- en muziekfestival op Terschelling vandaag bekend gemaakt.

Het onlangs gepresenteerde Openingsplan van het kabinet staat pas evenementen toe vanaf 16 juni, terwijl Oerol van 11 tot en met 20 juni zou worden gehouden. Het bleek niet mogelijk die regel te omzeilen, zegt directeur Siart Smit, over de telefoon.

De organisatie werkte aan een aangepast festival, met weliswaar een volledig programma, maar voor maximaal 50 bezoekers per voorstelling. Bezoekers mochten ook maximaal vier dagen Oerol bezoeken en zouden maximaal vijf voorstellingen mogen zien.

De bepalingen in het Openingsplan kwamen onverwacht. Smit: „Niemand verwacht dat de theaters dicht moeten blijven als de terrassen opengaan.”

Onrechtvaardig

Smit wil niet zeggen dat hij zich boos maakt over de regels, maar hij noemt de regelgeving wel „onrechtvaardig”. „Er blijkt wel uit dat er in Den Haag nog te weinig oog is voor cultuur.”

Oerol was ingericht op veiligheid, zegt Smit. „Er is ook veel lof voor de veilige en verantwoorde wijze waarop wij dachten het festival te kunnen organiseren.” Tegelijk heeft hij ook begrip voor de afweging. „Het eiland is van mei tot en met september compleet bezet met vakantiegangers. Dat zet veel druk op de zorg en politie.”

De drukte op het vakantie-eiland sluit ook verplaatsing van het festival en een combinatie met sneltesten uit. Smit: „Op de terrassen zouden de negatiefgeteste Oerol-gangers zich alsnog mengen met de vakantievierders.” Dat Oerol zich louter in de open lucht zou afspelen deze editie, had geen invloed op het besluit.

Net als vorig jaar zal er een alternatief digitaal programma zijn in juni, Het Imaginaire Eiland. En het Oerol Laboratorium biedt makers in de periode van 16 t/m 20 juni wellicht mogelijkheden voor live activiteiten.

In 2019 was Oerol nog goed voor 50.000 bezoekers en verkocht het 110.000 kaarten voor voorstellingen en optredens. Inclusief de gratis toegankelijke evenementen telde het festival 400.000 bezoekers.