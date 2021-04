New York klaagt Shell, BP en Exxonmobil aan wegens ‘misleidende’ reclame

Het stadsbestuur van New York klaagt Shell, BP en Exxonmobil aan omdat de bedrijven de inwoners van de stad verkeerd zouden hebben geïnformeerd. De advertenties van de bedrijven zijn volgens New York misleidend. Zo zou Shell zijn brandstoffen als schoon en groen hebben aangeprezen, terwijl die in werkelijkheid zeer milieuvervuilend zijn, aldus burgemeester Bill de Blasio in een verklaring.

De Blasio stelt dat de olie- en gasbedrijven de consumenten in hun advertenties ervan proberen te overtuigen dat ze tegen klimaatverandering strijden met hun producten. Met de reclamecampagnes wekken de bedrijven de schijn dat ze een groen imago hebben en vooroplopen in duurzaam beleid, zegt een jurist van het stadsbestuur.

In 2018 probeerde New York dezelfde oliemaatschappijen via de rechter verantwoordelijk te stellen voor de schade aan het milieu en de klimaatverandering die zij hebben aangericht. Tot tweemaal toe achtte de rechtbank die aanklacht ongegrond. De Blasio geeft zijn juridische strijd niet op en hoopt de bedrijven een derde keer wel veroordeeld te krijgen.