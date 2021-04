Militairen al voor Kamerdebat naar Afghanistan vertrokken

Tachtig extra militairen zijn woensdagavond al naar Afghanistan vertrokken, om bij te dragen aan de NAVO-missie. Dat is een dag eerder dan gepland en nog voor de Tweede Kamer donderdag over hun vertrek heeft kunnen debatteren. Demissionair ministers Ank Bijleveld (Defensie, CDA) en Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) betreuren dat „ten zeerste”, maar zeggen in een brief aan de Kamer dat er geen andere mogelijkheid was.

De militairen zouden eigenlijk donderdag vertrekken, maar „op het laatste moment” bleek dat die vlucht niet door kon gaan omdat er geen overvliegvergunning werd verleend. „Er is samen met bondgenoten met de grootste spoed gezocht naar alternatieven, maar er waren geen andere vluchten of toestellen beschikbaar die de garantie konden bieden dat de militairen tijdig inzetgereed zouden zijn in het missiegebied”, schrijven de ministers. De alternatieven brachten volgens Bijleveld en Blok het risico met zich mee dat Nederland niet op tijd zou voldoen aan het verzoek van de NAVO. Daarom zijn de militairen woensdagavond al vertrokken.

De militairen mogen pas worden ingezet als het debat met de Kamer is afgerond, hebben de ministers aangegeven. De manschappen blijven tot 11 september om bij te dragen aan de veiligheid van de NAVO-coalitietroepen. Ook moeten ze erop letten dat de afbouw van de missie ordelijk en het vertrek veilig verloopt. Momenteel zijn er al 150 Nederlandse militairen in Afghanistan die de lokale veiligheidsdiensten trainen en adviseren.