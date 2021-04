Is het bier te duur? Deze horeca-ondernemers vinden van wel

Toen Manoli Sopassoudakis in 2019 om tafel ging met bierbrouwer AB InBev, wist hij niet wat hij meemaakte. Hij had net het Nijmeegse grillrestaurant Claudius overgenomen, waar de vorige uitbater al jaren InBev-merk Hertog Jan schonk. „Ik zeg: jongens, ik ben de nieuwe eigenaar. Wat gaan we doen? En ze begonnen meteen over 50, 60 procent korting.”

Zo’n aanbod was even wennen voor Sopassoudakis, een succesvolle internetondernemer die in 2003 zijn eerste stappen in de horeca zette. Hij kocht toen, net om de hoek bij Claudius, eetcafé Bistro De Bok. Heineken zorgt daar voor het bier.

Maar korting? Hoewel er in De Bok volgens Sopassoudakis jaarlijks ongeveer 20.000 liter door de tap stroomt, dit coronajaar uitgezonderd, wil het bierconcern niet verder dan een procent of 15 onder de officiële prijs duiken. „Onderhandelen kan gewoon niet.”

Geen keuze

Er is één groot verschil tussen de twee zaken van Sopassoudakis. Het gebouw waarin Claudius zit, is zijn eigendom. Het pand van Bistro De Bok daarentegen huurt hij – van Heineken. „Ze zeggen min of meer: het is ons pand, wij bepalen de bierprijs. Je hebt het maar te betalen.”

Voor een deel van de tienduizenden café- en restaurantbazen in Nederland zijn de brouwers (Heineken, Grolsch, AB InBev en Bavaria) meer dan alleen bierleveranciers: ze zijn ook hun huurbaas. Omdat ze de eigenaar zijn van de panden waar ondernemers gebruik van maken. Of omdat – en dat komt veel vaker voor – de brouwer een ‘tussenhuurder’ is, de partij die het pand huurt van de eigenaar, en doorverhuurt aan de horeca.

Heineken zal nooit op de tap staan naast Grolsch of Jupiler

Wie, zoals Sopassoudakis, huurt van een brouwer, betaalt meer voor zijn bier. Dat zeggen ondernemers al jaren. Toch is op papier de inkoopprijs voor iedereen gelijk: die wordt door de brouwers vastgesteld. Maar in de praktijk zijn het de kortingen die brouwers uitdelen, die de prijs bepalen. En over die kortingen wordt individueel onderhandeld.

Ondernemers die huren van een brouwer zijn bijna altijd verplicht om het bier van de huurbaas te kopen en te tappen – het zogeheten afnamebeding. En bier van de grote concurrent komt er sowieso niet in: Heineken zal nooit op de tap staan naast Grolsch of (AB InBev-merk) Jupiler.

Geen mooie korting

Juist dat afnamebeding ondermijnt de onderhandelingspositie van horeca-ondernemers die hun pand van een brouwer huren, concludeerde ook de Autoriteit Consument en Markt in 2013. Het heeft tot gevolg dat zij „relatief hoge inkoopprijzen betalen”, aldus de toezichthouder. De gebonden ondernemers hebben niet het voordeel van hun ongebonden buurman, die de brouwers vrolijk tegen elkaar uit kan spelen en zo mooie kortingen kan afdwingen.

Die ongelijke positie moet ophouden, vindt Sopassoudakis. Daarom spande hij een kort geding aan bij die kantonrechter. Maar de rechtbank in Arnhem oordeelde in maart dat een geschil over bierprijzen zich niet leent voor een kort geding. Nu overweegt hij een bodemprocedure.

Sopassoudakis verkeert in goed gezelschap: Khalid Oubaha, een grote horeca-ondernemer in Oost-Nederland, bond recent ook juridisch de strijd aan met een van de grote brouwers – Grolsch in zijn geval. Oubaha huurt onder meer een pand van Grolsch aan de Oude Markt in Enschede waar feestcafé Aspen Valley in huist. Bij de rechter probeert hij nu een lagere huur af te dwingen.

Brouwers zijn momenteel onaantastbaar Stijn Stevens Advocaat van horeca-uitbater Oubaha

Oubaha’s stelling: de ‘misgelopen’ korting is eigenlijk verkapte huur. Ondernemers zoals hij hebben „jarenlang veel te veel betaald”, zegt hij.

Huur hóéft niet uitsluitend een geldbedrag te zijn dat je elke maand overmaakt, stelt Oubaha’s advocaat, Stijn Stevens van Guyot Advocaten. „Een horeca-ondernemer die gebonden is aan een brouwer betaalt aanzienlijk meer voor drank.” Dat betaalt hij alleen, zegt Stevens, omdat hij een pand van de brouwer in gebruik heeft. „Een tegenprestatie die volgens ons kwalificeert als huur.”

Oubaha betaalt naar eigen zeggen voor Aspen Valley per jaar 100.000 euro huur en zegt dat hij zo’n 70.000 euro aan korting misloopt. Volgens hem betaalt hij dus eigenlijk bij elkaar opgeteld 170.000 euro huur.

Overigens is het lang niet eenvoudig vast te stellen of aan de brouwers verbonden ondernemers inderdaad ‘te veel’ betalen voor bier. De prijzen zijn onder meer gebaseerd op de bieromzet en verschillen dus per zaak. Bovendien delen ondernemers niet graag de uitkomsten van hun onderhandelingen met de buitenwereld. Om verder te komen dan anekdotisch bewijs, vindt advocaat Stevens dat de rechter een onafhankelijk expert moet benoemen die dit onderzoekt.

Al jaren luide klachten

Hebben de twee ondernemers kans om een lagere bierprijs af te dwingen? De stappen van Oubaha en Sopassoudakis worden met interesse gevolgd door andere horeca-ondernemers. Heineken, AB InBev, Grolsch en Bavaria verhuren in totaal bijna 17 procent van de horecapanden, schreef de ACM in 2013. Er zijn geen aanwijzingen dat dit percentage sterk veranderd is. En al jaren wordt in de horecawereld luid geklaagd over de macht van de brouwershuurbazen.

Niet alleen over de inkoopprijzen van ‘gewone’ pils, maar bijvoorbeeld ook over de druk om de daaraan gelieerde speciaalbieren te verkopen. En soms ook nog eens de wijnen en het frisdrankpakket dat de brouwer in kwestie aanbiedt.

Vooral kleinere ondernemers durven bijvoorbeeld niet zomaar een speciaalbier van een lokale brouwer te serveren, ziet Johan de Vos, kroegbaas in een AB InBev-pand en vice-voorzitter van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). „Ik heb veertien kranen, en heb sowieso een stuk of zeven mainstream AB InBev-bieren.” Dat vindt de brouwer genoeg, zegt hij. „Maar er zijn hier ook kleinere cafés, die geen nee durven te zeggen. Die draaien gewoon het hele AB InBev-programma af: Hoegaarden Grand Cru, Hoegaarden Rosé, Leffe Blond, Leffe Dubbel.”

De horeca: huurkorting en rechtszaken coronatijd Meerdere horeca-ondernemers hebben geprobeerd om via de rechter huurkorting af te dwingen, onder meer bij verhurende brouwers, vanwege misgelopen omzet tijdens de coronacrisis. Die huurkorting werd door de rechter geregeld toegewezen, maar jurisprudentie met wezenlijke consequenties voor de hele horeca is er nog niet. Daar komt mogelijk op korte termijn verandering in: de kantonrechter in Limburg heeft de Hoge Raad om advies gevraagd over huurkortingen. Het oordeel van de Raad zal wél bredere gevolgen hebben. Aanleiding is een zaak waarin Heineken als tussenhuurder een huurkorting probeerde af te dwingen bij de pandeigenaar. De vier grote brouwers kondigden de afgelopen maanden aan dat hun bierprijzen ondanks de crisis omhoog gaan. Daar konden ze naar eigen zeggen niet omheen, vanwege de inflatie en de gestegen kosten voor zaken als arbeid, transport en verpakkingen. Volgens een woordvoerder van Heineken zijn die kosten „niet weg, ook niet voor brouwers”.

Strijd over de hectoliterkorting

Maar het grootste pijnpunt blijft de pilsprijs. „Je hebt een huurovereenkomst, die marktconform is en dan moet je tóch nog meer voor dat bier betalen”, zegt Maarten Hinloopen, onder meer eigenaar van het Haagse café September, dat in een pand van Grolsch zit. Vooral de hoogte van de korting die ondernemers krijgen op de pils in de duizendlitertanks die veel cafés in de kelder hebben staan, de hectoliterkorting, is een strijdpunt.

De vaste prijs van dit ‘kelderbier’ ligt nu zo tussen de 3,10 en 3,50 euro per liter, afhankelijk van het merk. Maar aan de kassa in de supermarkt zijn de prijzen veel lager: een liter bier in een krat kost meestal nog geen 2,50 euro per liter, zegt Hinloopen, tevens voorzitter van de Haagse tak van de KHN. „Ik kan geen enkele andere branche bedenken waar wholesale duurder is.”

‘Verziekte’ biermarkt

Niet alleen de sector zelf bekritiseert de bierprijzen. Economisch onderzoeksinstituut SEO deed in 2013 in opdracht van KHN onafhankelijk onderzoek naar de biermarkt. Conclusie: de brouwers „verzieken” de Nederlandse horecabiermarkt. Het gebrek aan „concurrentie op de tap”, zorgt voor te weinig keuze en duurder bier voor consumenten, aldus SEO. Want ondernemers berekenen hoge inkoopprijzen nu eenmaal door aan hun klanten.

Het SEO-rapport had echter geen gevolgen. Kort daarna concludeerde de ACM weliswaar ook dat ondernemers met een afnamebeding hogere prijzen betalen. Maar de waakhond stelde eveneens dat er geen sprake was van marktverstoring, omdat „het aantal pandgebonden ondernemingen relatief beperkt is (16,9 procent)”.

Daar valt wel wat op aan te merken, vindt de horecasector. „De ACM zegt dat er geen sprake is van beperking van de mededinging, omdat maar een klein deel van de ondernemers gebonden is aan een brouwer”, zegt de grote horeca-ondernemer Laurens Meyer. „Maar kijk eens naar een groot marktplein in zowat elke Nederlandse stad: juist daar staan bijna uitsluitend panden die je alleen kunt huren van brouwers.” Dat zijn grote en vaak drukke zaken, waar meer bier wordt verkocht dan in een gemiddeld café, aldus Meyer, die onder meer Heineken-café De Drie Gezusters in Groningen uitbaat.

Hoe dan ook, zegt advocaat Stevens, de brouwers zijn op het gebied van mededingingsrecht momenteel „onaantastbaar”. Daarom zet Oubaha in zijn zaak tegen Grolsch dus in op het huurrecht. Ook de Nijmeegse Sopassoudakis volgde dat spoor tegen Heineken.

Ontkenning

De brouwers zijn eensgezind in hun afwijzing van de aantijgingen. Grolsch stelt dat de „hectoliterkortingen zijn gebaseerd op een veelvoud van factoren”, zoals de hoeveelheid bier die wordt afgenomen. „Voor ons staat dit los van de huur die een ondernemer dient te betalen in een van ons gehuurd pand.” Heineken zegt dat „tal van factoren” van invloed zijn op de totstandkoming van een korting, „maar niet de pandhuur”.

En, belangrijker voor Oubaha, ook de rechtbank zag de koppeling tussen die twee niet. Stevens meent dat de rechter de situatie „niet begreep en denkt dat korting een extraatje is. Maar zo werkt het niet.” De officiële bierprijzen, dus zonder korting, zijn „kunstmatig hoog”, aldus Stevens. Oubaha verloor zijn rechtszaak maar is in hoger beroep gegaan.

Waartoe zal dat leiden? Mocht Oubaha gelijk krijgen van het Arnhemse gerechtshof, dan zou dat „een revolutie” betekenen in horecaland, zegt hij. Maar komt het zover? Een paar jaar eerder, in 2014, probeerde hij ook al een lagere bierprijs af te dwingen bij Grolsch. Bij de rechtbank verloor hij en daarna kwamen de twee partijen er alsnog onderling uit. Een bekend patroon in de horeca, waardoor het onderwerp vervolgens weer uit de openbaarheid verdwijnt.

Volgens Oubaha wil Grolsch opnieuw aan tafel – de brouwer zelf wil niet bevestigen of dat zo is. „Ze willen met me meedenken”, zegt Oubaha. Wat gebeurt er als ze hem een mooi aanbod doen? Dat vindt hij een lastige vraag. Aan de ene kant wil Oubaha nu eindelijk wel eens zien waar deze strijd toe kan leiden. „De meeste ondernemers kunnen of durven dit niet. Ze zijn bang om geknipt en geschoren te worden.”

Maar aan de andere kant: „Je kunt wel Robin Hood willen zijn en deze kwestie willen regelen voor de rest van Nederland, maar het is maar de vraag of de rechter onze argumentatie durft te volgen.” En daarbij moet hij ook nog deze coronatijd zien door te komen. Dus het definitieve antwoord op deze vraag heeft hij nog niet.