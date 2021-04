Medeverdachte truckaanslag Nice opgepakt in Italië

De Italiaanse politie heeft woensdagavond een 28-jarige Albanees opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag in Nice in 2016. Dat melden internationale persbureaus. De verdachte, Endri Elenzi, zou een wapen geleverd hebben aan Mohamed Lahouaiej Bouhlel, die op 14 juli 2016 met een vrachtwagen inreed op een menigte die op de Promenade des Anglais naar vuurwerk keek. Hierbij kwamen in totaal 86 mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond.

Er werd al vermoed dat de Tunesische aanslagpleger hulp had bij de aanslag; in april vorig jaar werd een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Elenzi. Hij zou via een tussenpersoon een aanvalsgeweer hebben geleverd aan Lahouaiej Bouhlel. De dader van de aanslag in Nice werd ter plekke doodgeschoten achter het stuur van de vrachtwagen. Volgens de Franse autoriteiten werd hij geïnspireerd door propaganda van terreurorganisatie IS.

De Albanese verdachte wordt in Frankrijk aangeklaagd voor schending van de wapenwet en ‘criminele samenzwering’. Bij eerdere verdachten die wapens leverden aan Lahouaiej Bouhlel kon justitie niet aantonen dat zij op de hoogte waren van de geplande aanslag, waardoor deze verdachten niet gekwalificeerd werden als terroristen.