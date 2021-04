Marsrover slaagt erin zuurstof uit atmosfeer Mars te halen

Een apparaat aan boord van de Marsrover Perseverance heeft koolstofdioxide uit de atmosfeer van Mars omgezet in zuurstof. Dat heeft NASA donderdag bekendgemaakt. De zuurstof werd gemaakt door een experimenteel instrument van NASA, de Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, afgekort tot MOXIE. Het apparaat is ongeveer zo groot als een broodrooster en is in de buik van Perseverance mee naar de rode planeet gereisd.

De atmosfeer van Mars bestaat voor ongeveer 96 procent uit koolstofdioxide. Dat maakt bemande missies lastig, omdat astronauten zuurstof nodig hebben. MOXIE werkt door koolstofdioxide met elektriciteit te splitsen tot zuurstof en koolmonoxide. Na een uur elektrolyseren wist MOXIE ongeveer 5 gram zuurstof te produceren, waar volgens NASA een astronaut ongeveer 10 minuten mee kan ademen.

Zuurstof is op Mars niet alleen nodig zodat eventuele astronauten er kunnen ademen, maar ook om die ruimtevaarders weer terug te krijgen naar de aarde. Het vervoeren van een zuurstofconverter van één ton - een grotere en sterkere opvolger van MOXIE die de benodigde tonnen zou kunnen produceren - zou veel zuiniger en praktischer zijn in plaats van de zuurstof in tanks mee op ruimtereis te nemen.

Het zuurstofexperiment werd woensdag uitgevoerd. Perseverance kwam na een reis van zeven maanden op 19 februari aan op Mars.

