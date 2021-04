‘Het dirigentenbestaan laat zich niet plannen’

De Britse dirigent Nicholas Collon (38) begon als jonge twintiger met enkele muzikale vrienden het Aurora Orchestra, een ensemble dat uitgroeide tot een bron van begeestering en vernieuwing in de klassieke wereld. Musici die niet met de partituur voor hun neus zitten, maar staand en uit het hoofd Mozarts Jupiter symfonie vertolken of Beethovens Eroica. Ze werden bejubeld als sensatie bij de BBC Proms, het festival dat bij de Britten elke zomer de klassieke hartstocht tijdelijk opstookt.

Het Haagse Residentie Orkest strikte Collon vijf jaar geleden voor wat zijn eerste chef-dirigentschap zou worden; een baan die hem terugbracht naar de wortels van zijn vak. Hij moest een geplaagd gezelschap weer opbouwen en voorzien van nieuw elan, en dan ook nog in een tijdelijk onderkomen, dat idyllisch aan het Scheveningse strand ligt, maar – diplomatiek uitgedrukt – akoestisch nogal wat problemen meebrengt.

Lees ook het interview met Nicholas Collon n.a.v. zijn aanstelling.

Nee, makkelijk was anders.

„Ach”, zegt Collon opgewekt, „we wisten elkaar er meestal van te overtuigen dat we hier zijn voor de muziek. Al eeuwen lang klinken noten op de vreemdste plekken, in duisternis en licht. Neem de uitvoering van de Zevende Symfonie van Sjostakovitsj in het belegerde Leningrad, in augustus 1942, met uitgehongerde musici die van het front waren teruggeroepen, terwijl de Duitsers net een nieuw offensief waren begonnen. Zolang we het verlangen levend houden, en de noodzaak voelen, kunnen we overal musiceren.”

Het orkest beklaagde zich zelden over het Zuiderstrandtheater, merkte Collon. „Het toonde zich veerkrachtig en vindingrijk en bleef groeien tegen de stroom in. Wanneer het Residentie komend seizoen verhuist naar de nieuwe concertzaal in het hart van de stad, zal het van die onverzettelijkheid de vruchten plukken.”

Vertrek

Hij zal dat zelf niet meer meemaken, althans niet als chef-dirigent. Zondag neemt Collon in die hoedanigheid afscheid van het Residentie Orkest in het Concertgebouw. De Brit verruilt Den Haag voor Helsinki waar hij het Fins Radio Orkest gaat leiden. Hij wilde graag blijven, vertelt Collon, maar het dirigentenbestaan laat zich nu eenmaal niet plannen.

„Orkesten kun je niet zoals taxi’s willekeurig aanhouden en instappen, ze doen eerder denken aan treinen: ze arriveren aan het perron en je gaat mee, en zo niet, dan moet je wachten op de volgende, als die al komt. En dat laatste blijft altijd de vraag. Soms zie je dat dirigenten plotseling vier ensembles tegelijk bestieren of geen enkele. Dat is het wonderlijke van deze wereld. De Finse radio biedt me ongekende kansen, vooral op het gebied van moderne muziek. Deze baan kon ik niet laten lopen. Gelukkig was er genoeg tijd voor het Residentie om een goede opvolger te vinden. Met Anja Bihlmaier staat er straks iemand voor het orkest die veel energie en kundigheid meebrengt en die mag werken met een groep geïnspireerde musici. De toekomst ziet er zonnig uit. Ik hoop nog vaak als gastdirigent terug te komen.”

Lees ook: Residentie Orkest benoemt Anja Bihlmaier tot chef-dirigent

Zijn nieuwe ‘thuis’, Finland, is in zijn ogen een bijzondere plek op het gebied van de klassieke muziek. „Net iets meer dan vijf miljoen inwoners, maar wel zo’n tien dirigenten in de wereldtop. De Finnen grappen dat ze blij zullen zijn als corona straks voorbij is, dan hoeven ze onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden, maar kunnen ze terug naar vijf meter. De algemene muzikaliteit is groot en dat merk je meteen in zo’n orkest. De musici hebben eenzelfde mentaliteit als hier in Nederland: ze willen weten waarom. Het zijn kleurrijke ensembles met veel sterke persoonlijkheden, en een hartstochtelijk verlangen om door te dringen tot de kern een stuk.”

Collon neemt zondagochtend als chef afscheid van het Residentie Orkest met onder meer twee werken van Schumann. „Wanneer ik thuis een moment rust heb om even naar muziek te luisteren, zet ik meestal zijn late kamermuziek op. Die poëtische spanning tussen het ingekeerde en uitbundige raakt me, die heeft een zuiverende werking.”

AvroTros Zondagochtendconcert dirigeert Nicholas Collon 25 april om 10.30 uur cellist Julian Steckel en het Residentie Orkest in muziek van Schumann en Tsoupaki. Te volgen op In hetdirigeert Nicholas Collon 25 april om 10.30 uur cellist Julian Steckel en het Residentie Orkest in muziek van Schumann en Tsoupaki. Te volgen op nporadio4.nl